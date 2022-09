Des casques de réalité virtuelle pour déstresser les enfants avant leur opération au CHU de Montpellier

Faire baisser l'anxiété des enfants avant une opération grâce à la réalité virtuelle. Deux casques sont mis à la disposition de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier depuis le mois d'avril par le FabLab de Sanofi. Ces casques VR diffusent un petit film d'animation d'une durée de 2 minutes qui montre aux enfants le chemin qu'il va parcourir dans l'hôpital avant leur opération.

Le jeune patient est donc dans un lit virtuel. Avec un petit ourson vert animé qui lui explique les différentes étapes. Il voit le lit avancer, les soignants en blouse blanche, les couloirs de l'hôpital et enfin le bloc opératoire. Pour finir, la vidéo montre la salle de réveil.

"L'enfant arrive à l'hôpital, où il est en rupture avec son quotidien. Avec cette immersion dans le bloc opératoire, il peut anticiper ce qui va se passer" — docteure Chrystelle Sola du CHU de Montpellier

Ce petit clip est montré à l'enfant une dizaine de jours avant son opération. Anticiper et expliquer aux jeunes patients ce qui les attend, c'est la clef pour qu'ils comprennent ce qui va leur arriver explique la docteure Chrystelle Sola, médecin au service Anesthésie-Réanimation Femme-Mère-Enfant du CHU de Montpellier. "L'enfant arrive dans un système, à l'hôpital, où il est en rupture avec son quotidien. Il va être en rupture avec la temporalité parce qu'il ne s'est pas levé le matin pour aller à l'école. En rupture aussi avec l'environnement, c'est à dire qu'il va devoir se séparer de ses parents. Et ces ruptures là, c'est extrêmement difficile à gérer pour l'enfant."

Diminuer l'anxiété des enfants avant leur opération

La petite vidéo montrée aux enfants permet vraiment de baisser leur anxiété selon la médecin : "Avec l'immersion dans le bloc opératoire, il y a toute la temporalité qui est reprise. On arrive au bloc, on rentre en salle d'opération. Mais surtout, il sait ce qu'il va voir, il sait où il va aller, il sait comment il va y aller. Et il sait aussi que, à ce moment là, papa et maman ne seront plus là. C'est tout ça qu'on essaye finalement de leur montrer pour qu'ils puissent l'anticiper et ne pas être surpris le jour J."

Une trentaine de petits patients ont déjà testé ce casque de réalité virtuelle avant leur opération à l'hôpital Lapeyronie. Sachant qu'en moyenne 5 000 enfants y sont endormis pour être opérés en une année.

