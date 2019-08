Castelnau le Lez réglemente à son tour la vente des cartouches de gaz hilarant

Castelnau-le-Lez, France

Après Palavas les Flots, la commune de Castelnau le Lez vient à son tour de prendre un arrêté municipal pour réglementer la vente et l'utilisation des cartouches de protoxyde d'azote. Ces cartouches servent normalement aux appareils à chantilly ou dans certaines actes médicaux, mais il est de plus en plus utilisé pour ses effets euphorisants, certains l'appellent d'ailleurs le "gaz hilarant". Les effets sont très furtifs, mais l'utilisation régulière peut entraîner une addiction et des effets secondaires à long terme sur le cerveau, de nombreux médecins lancent des mises en garde.

A Castelnau le Lez, la vente de ces cartouches est désormais interdite aux mineurs. La consommation est aussi interdite dans un rayon de 500 mètres autour des écoles, des crèches, des station de bus et de tramway, des complexes sportifs, parcs et jardins et établissements médicaux.

Le maire de Palavas les Flots avait pris la semaine dernière un arrêté similaire. Quant au maire de Montpellier, sensible aussi à la question, il n'a pris aucun arrêté estimant qu'ils sont inapplicables, mais a écrit au ministre de la santé pour demander des mesures nationales.

à lire aussi À Palavas-les-Flots, un arrêté municipal contre les cartouches de gaz hilarant dans la rue