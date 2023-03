Castets, 2 500 habitants, et prochainement quatre médecins généralistes

"TRES BONNE NOUVELLE" a écrit, en majuscules, sur le réseau social Facebook , le maire de Castets ce dimanche matin 26 mars. Cette nouvelle, c'est l'arrivée prochaine d'un nouveau médecin généraliste. Ce sera le 4e, dans cette commune qui n'est pas considérée comme un désert médical. Castets, 2 500 habitants, et ses villages environnants, disposent d'une maison de santé depuis 2020, avec à ce jour 18 professionnels : médecins généralistes mais aussi dentistes etc. Comment le territoire parvient-il à attirer ? "Nous faisons tout pour anticiper" répond son édile Philipe Mouhel.

Avoir 10 ans d'avance

"Quand nous avons lancé ce projet de maison de santé, on ne nous a pas aidés car nous n'étions pas considérés comme désert médical, se souvient le maire, qui parvient quand-même à le faire. Nous ne sommes pas un désert médical, mais nous ne voulons surtout pas le devenir". Résultat, après trois ans de vie, cette maison sur trois niveaux abrite 18 professionnels, dont deux médecins généralistes, bientôt accompagnés d'un troisième. Cette nouvelle recrue va s'installer au printemps prochain, dans un an, une fois ses études terminées, il poursuit en attendant son cursus à la fac de Bordeaux.

Ce futur médecin généraliste va en remplacer un autre, qui n'est pas resté longtemps dans la commune. Mais le maire pense plus loin : "Sur ce sujet, on doit avoir 10 ans d'avance. Nos trois docteurs (deux dans la maison de santé et un en ville) vont partir à la retraite dans quelques années. Si on cherche le jour où ils partiront, ce sera trop tard. Attirer un jeune médecin dans un territoire où il n'y a plus personne, plus d'infrastructures, c'est très compliqué."

L'importance de la maison de santé

Le fait de savoir qu'il aurait des collègues a d'ailleurs été l'une des motivations du futur médecin raconte le maire : "Nous avons pu le rassurer, lui dire qu'il ne serait pas tout seul, Il arrive dans quelque chose d'organisé. Les gardes les week-ends, cela ne tombera pas toujours sur lui." Une vision qui a l'air de fonctionner. L'un des trois docteurs a une piste sérieuse pour sa succession quand il partira à la retraite. Le monde attirant le monde, d'autres professionnels doivent s'installer prochainement, "un orthoptiste, une neuropsychologue" égraine Philippe Mouhel.

Qui reste réaliste : "Même pour nous, avec ces atouts, il a fallu séduire. On déroule le tapis rouge. Je rends hommage à mes trois médecins, qui vont à Bordeaux à la fac, chercher les recrues où elles sont". Cette fois, Castets a peut-être aussi bénéficié d'une bonne étoile. Le futur docteur arrive du nord de la Nouvelle-Aquitaine (sa compagne est de Poitiers), il connaissait les Landes, y venait en vacances. Un an que la commune le courtisait.