Grenoble

Le chiffre interpelle. Avec 18 000 décès par an au niveau national, dont 250 en Isère, le cancer colorectal est une maladie à ne pas négliger. C'est même le 2è cancer le plus meurtrier apres celui du sein. Or quand il est dépisté tôt, les chances de guérison sont de 90%. D'ou l’intérêt de l'opération Mars Bleu, un mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.

Un cancer encore méconnu.

Médecin responsable du programme de dépistage des cancers en Isère, Catherine Exbrayat reconnait qu'il faut que la population soit plus réceptive surtout si on compare avec l'opération du même type menée autour de la lutte contre le cancer du sein. "Octobre rose existe depuis de nombreuses années. Pour Mars bleu, cela fait déjà 10 ans que le programme de dépistage du cancer colorectal est en place. Il est bien moins connu... "

Or, en cas de dépistage positif (seulement 4% des tests) il y a 9 chances sur 10 de guérison. En effet souvent une simple petite chirurgie suffit, il n'y a pas nécessité de traitements post opératoires type chimio ou radiothérapie. Depuis 2015, le test immunologique permet de déceler plus facilement la présence de traces de sang humain dans les selles. Simple et efficace, le test détecte 2 à 2,5 fois plus de cancers que le précédent. Et il permet d'éviter les dégradations d'une maladie avancée : "une coloscopie est alors nécessaire" précise alors Catherine Exbrayat.

Le dépistage permet de détecter des lésions qui n'évolueront pas en cancer. - Catherine Exbrayat, médecin responsable du programme de dépistage des cancers en Isère.

Un test difficile à accepter chez les hommes

Principale tranche d'âge touchée, les 50-74 ans ont toutefois encore du mal à utiliser le test préventif, surtout chez les hommes.

"Ce n'est pas quelque chose de naturel que de faire un prélèvement dans ses selles. Souvent, les épouses incitent les hommes qui sont plus réticents, à aller faire ce test qui n'est pas douloureux. Le kit est remis par le médecin mais le prélèvement se fait à domicile" rassure Catherine Exbrayat.

Pour mieux prévenir le dépistage, toutes les personnes de 50 à 74 ans reçoivent un courrier, comme pour le cancer du sein. "Le taux de réponse est insuffisant puisque seulement 44% des personnes retournent le courrier. Il faudrait qu'au moins 60% des gens répondent. "

Et pour mieux prévenir, une journée de sensibilisation débute aujourd'hui au CHU de Grenoble. Les opérations de prévention continueront dans le département de l'Isère avec le Côlon Tour, de passage du 9 au 20 mars à Bourgoin-Jallieu.

Plus d'informations pour l'Isère sur le site de l'office de lutte contre le Cancer.