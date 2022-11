Cavaillon : un robot dédié à la prothèse de genou à la clinique Synergia Luberon

Il n'y en a que deux en France : un à Lille, et l'autre désormais à Cavaillon dans le Vaucluse. Un robot assiste depuis le 27 octobre dernier les chirurgiens de la clinique Synergia Luberon pour poser les prothèses de genoux aux patients qui souffrent d'arthrose. Ce robot baptisé " OMNIBotics " a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à l'établissement et a déjà bénéficié en deux semaines à une quinzaine de patients sans que ça leur revienne plus cher, que le coût d'une opération dans une clinique privée qui peut être remboursée par les mutuelles.

Plus de précision et une meilleure récupération

"Il arrive à repérer où se situe la hanche, au niveau du genoux, on fait des mesures sur toute la surface du genoux pour qu'il reconstruise en 3D la forme du genoux, et il reconstruit aussi la position de la cheville", explique l'un des trois chirurgiens orthopédistes spécialistes du genoux (*) qui l'utilisent à Cavaillon. Ça permet à ce médecin de savoir très précisément où il doit couper l'os pour placer la prothèse pour que l'alignement avec le reste de la jambe soit parfait. La marge d'erreur est de deux millimètres. C'est plus précis pour le médecin, mais aussi plus confortable pour le patient. "La plupart des études montrent une diminution du saignement et donc une amélioration de la récupération après l'opération." Le robot OMNIBotics en vidéo ici.

Vous vous faites opérer le matin et vous rentrez chez vous le soir et vous n'avez pas mal. C'est la plus belle réussite - Frédéric du Sart, le directeur de la clinique Synergia Luberon

Quelle sécurité ?

Mais quand la technologie s'invite dans un bloc opératoire, comment être sûr qu'un problème technique ne vienne pas mettre en péril la réussite d'une opération et au bout la santé du patient ? "Ce robot n'est pas une intelligence artificielle. Il a une charge décisionnelle limitée. C'est un bras qui va appliquer ce qu'on lui demande. Au bout c'est toujours nous qui prenons la décision", explique le chirurgien. Et si les données de mesures du genoux que le robot fournit au médecin sont erronées ? "Ça fait dix ans que ce robot est utilisé aux Etats-Unis et on sait que les données qu'il nous donne sont bonnes. Et puis on fait toujours des radios complémentaires avant et après."

(*) Pour des raisons de conformité à une règle établie par l'Ordre des médecins.