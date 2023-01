CBD au volant : un avocat lillois réclame l'annulation des suspensions de permis

Etre contrôlé positif au cannabis après avoir fumé du CBD, c'est possible : l'avocat lillois Antoine Regley, spécialiste du droit routier, défend 150 automobilistes dont le permis de conduire a été retiré après un contrôle des forces de l'ordre.

Mais alors que le CBD, le "cannabis light", est une substance légale, dont le Conseil d'Etat a encore autorisé la vente sous toute ses formes, comment est-ce possible ? "Ça s'explique parce que dans le CBD, il y a une infime part de THC, explique Antoine Regley, invité ce mercredi de France Bleu Nord. Le THC, c'est la molécule psychotrope du cannabis, c'est à dire la drogue, que l'on va trouver dans le cannabis, mais aussi dans le CBD en part infime. Les analyses salivaire qui sont faites dans ces dossiers-là révèlent la présence de THC, et les magistrats et les policiers pensent qu'il y a une consommation de stupéfiants. La récente décision du Conseil d'État change beaucoup de choses en ce sens que le Conseil d'État vient dire : on sait qu'il y a du THC dans le CBD, et pourtant on considère que c'est légal."

Demander la prise de sang

En résumé : les tests salivaires pratiqués lors des contrôles, en révélant la présence de THC sans en préciser le taux, ne font actuellement pas la différence entre le cannabis et le CBD, où le THC est présent à moins de 0,3%.

Pour résoudre le problème, Antoine Regley estime qu'il faudrait changer le seuil de détection des tests, ou que les forces de l'ordre demandent aux laboratoires si la présence de THC provient ou non d'une consommation de stupéfiant. Il faudrait aussi, selon lui, annuler les suspensions de permis décidées ces derniers mois pour les automobilistes contrôlés positifs, potentiellement à tort. D'autant que souvent, ceux-ci n'ont pas demandé de prise de sang alors que c'est la méthode la plus précise pour déterminer la présence de stupéfiants dans l'organisme.

"Cette prise de sang est normalement proposée au prévenu au moment ou l'on prélève sa salive à la gendarmerie ou au commissariat, explique l'avocat lillois. Beaucoup de clients m'ont dit que les forces de l'ordre dissuadent de faire cette prise de sang en expliquant que ça coûte 600 €, c'est faux, qu'on va devoir être placé en garde à vue, c'est faux. Et surtout, les gens qui ont consommé du CBD se disent que finalement la prise de sang n'est pas utile puisqu'ils vont être innocentés par l'analyse salivaire qui viendra cinq jours après. Le problème, c'est que cinq jours après, lorsqu'on leur dit qu'ils sont positifs au THC, on leur dit qu'ils ont refusé la prise de sang !"