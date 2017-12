Clermont-Ferrand : 525 bénévoles vous attendent au 36 37 jusqu'à samedi minuit

31e édition du Téléthon. Les 8 et 9 décembre, l'association AFM-Téléthon poursuit son combat contre la maladie. Au programme : un show télévisé de 30 heures et des milliers d'animations sur le terrain. Dans le Puy-de Dôme, Justine, 17 ans atteinte d'un amyotrophie spinale se mobilise chaque année.

Depuis 1987, le Téléthon donne à l'association l’AFM-Téléthon les moyens de poursuivre son combat contre la maladie. Le Téléthon, rassemble 200 000 bénévoles et 70 partenaires nationaux et plus de 300 000 salariés dans toute la France, y compris en outre-mer. Le Téléthon c'est aussi 20 000 animations dans toute la France et un marathon télévisuel de 30 heures diffusé sur France Télévisions. Chez nous aussi de nombreux bénévoles vont se mobiliser dès ce soir. Parmi lesquels Justine Ribeiro, 17 ans, atteinte d'une maladie génétique neuromusculaire.

Lors de ce téléthon 150 animations sont prévues dans le Puy de Dôme. Notamment place de Jaude à Clermont-Ferrand, tout se terminera samedi soir à Combronde.

525 bénévoles au centre de promesses de Clermont-Ferrand

Le Téléthon cumule les promesses de don par téléphone au 36 37, par internet, la collecte dans les animations locales et les dons des partenaires. Pendant 30 heures, 525 bénévoles vont se relayer au centre de promesses de Clermont-Ferrand.

L'an dernier, le Téléthon a recueilli 93 millions d'euros soit environ 13 millions de plus que ce qu'affichait le compteur au soir de la grande émission télévisée, le 3 décembre dernier. Zazie est la marraine du Téléthon 2017.