Ce laboratoire de l'UTBM qui lutte contre la souffrance au travail

Les TMS ou troubles musculo-squelettiques sont ils correctement pris en charge par les entreprises et les professionnels de santé? Une étude de Santé Publique France publiée mardi indique que cette pathologie professionnelle reste encore "sous-estimée". Selon la publication, beaucoup de salariés en souffrent mais ne font pas reconnaître cette maladie auprès des autorités pour être indemnisés, soit par "ignorance ou complexité de la démarche", soit par "crainte de perdre son emploi", soit par "pression" de la part des sociétés ou encore par méconnaissance des acteurs de santé. En Franche-Comté, au sein de l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard, le pôle ERCOS du laboratoire ELLIAD aide les entreprises et les institutions à apporter des solutions depuis une trentaine d'années.

Les TMS, source de souffrance dans la vie et au travail

Le créateur de ce pôle est Jean-Claude Sagot, professeur des Universités en Ergonomie et Conception à l'UTBM. Il est accompagné dans sa démarche de 26 personnes : doctorants, enseignants-chercheurs, ingénieurs et personnels techniques. Leur objectif est d'aider les salariés et les chefs d'entreprises affirme Jean Claude-Sagot : "Les troubles musculo-squelettiques sont une vraie atteinte à la santé de la personne, à son intégrité physique et mentale, ce sont des douleurs qui perdurent en dehors du travail, qui peuvent poser des problèmes de troubles du sommeil troubles de l'humeur, c'est un problème de santé publique mais aussi pour l'entreprise. Quand vous avez un _taux d'absentéisme de plus de 5% dans une société c'est un problème_, on a des entreprises qui tournent à plus de 10% cela veut dire que l'entreprise ne sait pas le matin si elle va pouvoir produire. Quand vous avez des personnes compétentes qui ne peuvent pas rester à cause de la pénibilité, cela coûte trop cher à l'entreprise, elle ne peut plus manager".

Un pôle spécialisé dans le domaine à l'UTBM

Pour identifier s'il y a problème, les membres du pôle ERCOS démarrent par une phase d'observation. Dans une salle de l'université, une dizaine de mallettes sont précieusement gardés. A l'intérieur, des appareils qui peuvent coûter cher, et aux noms peu connus. Mohsen Zaré, maître de conférence en ergonomie et biomécanique montre un électromyographe : "On met des capteurs avec des électrodes qu'on va par exemple coller sur les biceps. Le salarié va travailler et un boitier va enregistrer toutes les données. On pourra savoir par exemple sur un poste particulier à quel point le biceps est sollicité sur une tâche. Normalement il ne faut pas dépasser 15% de sa capacité maximum". Des gants équipés de capteurs permettent de mesurer également dans quelle mesure les articulations sont sollicités.

Des chercheurs capables de mesurer le niveau de stress

Pour Jean-Claude Sagot, ces appareils sont loin d'être des gadgets : "Tout cela va permettre de quantifier, d'évaluer une certaine pénibilité physique rencontré sur le poste de travail, et nous permettre de comprendre si le travail ne dépasse pas les capacités du salarié. L'idée c'est d'objectiver une pénibilité. On arrive même à mesurer le stress grâce au cortisol salivaire, c'est une hormone sécrétée par les glandes surrénales qui se met en fonctionnement dès qu'il y a une situation de stress. On peut en trouver des traces dans la salive, qu'on peut quantifier entre le début et la fin du travail. On identifie donc si la personne se trouve en situation de stress d'un point de vue biochimique et biologique."

Des ateliers de réalité virtuelle pour corriger les postures

Une fois passée l'étape de l'observation et celle de l'analyse des données, place à la correction et à la conception. L'équipe, aidée par un infographiste 3D, est en capacité de modéliser en réalité virtuelle un poste de travail. Le salarié va porter des lunettes, et "s'immerger dans son poste de travail, à chaque fois qu'il fait un mouvement on va pouvoir identifier les contraintes articulaires qui sont éventuellement en souffrance. Ce type de plateforme va permettre de définir les bonnes pratiques de travail".explique Jean-Claude Sagot, professeur à l'UBTM.

Une centaine de sociétés ont travaillé sur le sujet en collaboration avec le pôle

Une telle étude peut coûter jusqu'à 40 000 euros, "l'idée pour nous, équipe universitaire, est de ne pas perdre de l'argent. Il faut qu'on puisse rentrer dans nos frais en terme d'heures". Un prix pour l'entreprise qui se justifie selon Jean-Claude Sagot : "le travail sur les postes de travail a des effets bénéfiques sur l'absentéisme, la qualité de vie au travail, la santé des personnes. En France, un TMS va engendrer des coûts qui peuvent dépasser plus de 150 000 euros". Cristel, Airbus, SNCF, Alstom, une centaine de sociétés ont déjà fait appel aux services de ce laboratoire.