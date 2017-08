Ce livre va révolutionner la vie (et les repas) de tous ceux qui sont obligés de manger mixé

Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition de la Sarthe vient d’éditer un livre de 56 recettes, assorties de très nombreux conseils pour mieux vivre l’obligation de mixer sa nourriture. C’est le fruit de six ans de travail pour une centaine de professionnels de santé sarthois.

Il n’y a pas que les bébés qui doivent manger mixé : les adultes aussi peuvent y être obligés, lorsqu’ils ont des difficultés de mastication ou des troubles de la déglutition. "On est parfois obligé de manger mixé toute sa vie, par exemple quand on a subi une ablation partielle de la langue après un cancer ou qu’on a un handicap physique lourd", rappelle Cécile Geslin, diététicienne au Centre hospitalier de Château-du-Loir et membre du CLAND de la Sarthe, le Comité de liaison alimentation nutrition départemental. "Or, c’est une texture un peu délicate : d’abord sur le plan de la technique pure, mais aussi parce qu’elle peut facilement lasser si on n’arrive pas à sortir de la bouillie et de la purée. Et puis il y a un risque de carences".

Crêpes, sandwich et frites

La réponse à ces difficultés, c’est donc ce livre de 268 pages, qui a nécessité six ans de travail, avec la collaboration de près d’une centaine de professionnels de santé du département de la Sarthe. Son titre ? « La révolution mixée » ! Révolution, le mot n’est pas trop fort selon Cécile Geslin : "Nous avons testé tout ce qu’habituellement, on ne retrouve pas dans la texture mixée : des crêpes, un menu de chez MacDo, un sandwich jambon-beurre… tout ce à quoi les gens pensent devoir renoncer. […] Nous tenions beaucoup à leur redonner le goût du pain, qui est normalement absent de ce type d’alimentation, alors que c’est l’un des piliers de la cuisine française mais aussi une source importante de glucides".

Retrouver le plaisir du repas

Le livre rassemble les conseils de diététiciens, cuisiniers, médecins, ergothérapeutes, pharmaciens ou encore psychologues, entre autres. Il aborde donc l’obligation de manger mixé sous toutes ses dimensions, y compris sociale. "Nous expliquons par exemple comment concilier l’alimentation mixée avec un repas chez des amis ou au restaurant", précise Cécile Geslin, "c’est beaucoup plus qu’une simple compilation de recettes. A notre connaissance, il n’existe aucun autre livre de ce type".

La révolution mixée, art culinaire et outil de soin – 268 pages, 29 euros. Disponible auprès du CLAND-Sarthe - 40, rue Henry Delagénière - 72 000 Le Mans. Également en vente dans les librairies mancelles Thuard et Doucet.