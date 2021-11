Ce lundi 29 novembre, posez vos questions à Fabien Sudry, le préfet de Côte-d'Or

Prendre de vitesse la 5eme vague avec la troisième dose contre le Covid, c'est l'objectif fixé par le gouvernement.

En Côte-d'Or depuis ce week-end, il est possible de se faire vacciner dans quatre centres sur la métropole dijonnaise (salle du multiplexe sur le campus, CHU, Portes du Sud et Toison d'Or) et dans douze centres pour le reste de la Côte-d'Or.

Avec un taux d'incidence qui dépasse les 120 cas pour 100 000 habitants en Côte-d'Or, le protocole sanitaire est renforcé avec le port du masque obligatoire en extérieur dans le centre-ville de Dijon et de Beaune obligatoire.

Faut-il craindre cette 5eme vague ? Sommes-nous suffisamment armés pour la repousser ? entre 7h30 et 7h45, le préfet de Côte-d'Or est l'invité de la matinale de FB Bourgogne. Fabien Sudry répondra ensuite à vos questions au 03 80 42 15 15.