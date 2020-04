Ce mardi, on attaque la 4e semaine de confinement en Isère comme ailleurs en France

L'essentiel ce matin

Notre direct en Isère

8h55. On le dit, on le répète "restez chez vous". Hier après-midi, dans 3 affaires différentes, 3 hommes ont été placés en garde à vue au commissariat de Grenoble pour non respect du confinement et ce pour la 4e fois en moins de 30 jours. Un cycliste de 28 ans, un homme de 22 ans près d'un point de deal et un garçon de 18 ans. Les deux premiers seront présentés au parquet ce matin en vue d'une comparution immédiate.

8h40. Un jour après le début du confinement, sur Facebook, le groupe "masque lavable nord-isère" a vu le jour. Petit point d'étape sur cette chaîne de solidarité qui grossit de jour en jour. Au 5 avril, les administrateurs annoncent 225 couturières, 22 chauffeurs-livreurs et 17 personnes pour coordonner tout ça. Et plus de 2.000 masques distribués.

Le logo du groupe. - Page Facebook "masque lavable nord-isère"

8h20. Et vous, ce confinement, vous le vivez comment ? D'où ce sondage Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo. Près d'un tiers de Français continue d'aller au travail quotidiennement ou presque. Les Français effectuent un peu plus de deux sorties par semaine (2.4). Pas de différence en fonction du coin de France ou de la taille du logement d'ailleurs. Les résultats de ce sondage sont à retrouver dans cet article.

8h11. C'est parti pour un 4e mardi de confinement. Sous le soleil. Et vous vous êtes sans doute fait la remarque "ça fait un moment qu'il n'a pas plu". Serge Taboulot de Météo France dans les Alpes et habitué de l'antenne de France Bleu Isère confirme.

8h08. Un petit rappel bien utile. Depuis hier, l'attestation dérogatoire de déplacement est disponible sur smartphone. Si l'info vous avez échappée, petite leçon de rattrapage ici.

7h50. Serge Morais, le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes, a accordé une longue interview à France Bleu. Il évoque les 555 décès dans notre région et désormais un ralentissement du nombre de patients en hospitalisation, sans cependant affirmer que le pic est passé. Serge Morais explique que l'Isère dispose encore beaucoup de capacité d'accueil.

7h20. Alors que l'Académie de médecine préconise dorénavant le port du masques pour tous les Français lors de leurs sorties quotidiennes pendant l'épidémie de coronavirus, la communauté de communes Bièvre-Isère, autour de La Côte Saint-André, lance une vaste opération de confection de masques en tissu et coton pour ses habitants. Son président Yannick Neuder explique que pour les fabriquer les maires des communes compte sur des bénévoles. L'objectif est d'en fabriquer 5.000 par jour avec donc un masque pour chaque habitant d'ici 10 jours.

7h18. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct pour une nouvelle journée de confinement. Oui, il fait beau, mais pour vous protéger et protéger les autres face au coronavirus, vous le savez "restez chez vous"