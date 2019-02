Ce mardi vous pourrez admirer une "super lune"

Ce mardi 19 février, la lune paraîtra un peu plus grosse et plus lumineuse que d'ordinaire : une "super lune" est prévue, le satellite va passer au plus près de notre planète.

Après l'éclipse totale de Lune du 21 janvier dernier, place à un autre spectacle ce mardi soir. Vous pourrez profiter d'une "super lune". L'astre va se positionner au plus près de la Terre : à 356.000 kilomètres.

Le phénomène se produit régulièrement car l’orbite que décrit la Lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait. La distance qui sépare notre planète et son satellite varie entre 356.410 et 406.740 kilomètres. Le terme "super lune" désigne le moment où le passage au périgée (le point au plus près) de la Lune coïncide avec la pleine lune. L'astre paraît alors un peu plus gros et lumineux que d'habitude.

"Photo au zoom maxi"

Comment l'observer ? À l’œil nu ou avec une paire de jumelles, environ 20 minutes après le coucher du soleil car la lune semble plus impressionnante lorsqu'elle est proche de l’horizon. Cela dépend aussi de la météo. Toutefois, il est difficile de se rendre compte de la différence entre une pleine lune "classique" et une "super lune" à l’œil nu.

Le meilleur moyen de profiter du phénomène est donc "d'attendre que la pleine lune monte dans le ciel et de faire une photo au zoom maxi" conseille Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace, "puis faites la même photo avec le même réglage lors d'une prochaine pleine lune. En regardant les deux clichés, côte à côte, sur un ordinateur, vous verrez que la taille est un peu différente, preuve que l'orbite de la lune n'est pas un cercle parfait."

La prochaine éclipse totale de lune aura lieu le 2 juillet 2019.