Ce mycologue du Finistère aide les passionnés à reconnaître les champignons

En ce premier dimanche d'automne, ils se retrouvent de bon matin sur un parking de la forêt domaniale du Cranou. Panier à la main, une trentaine d'amateurs de champignons ont répondu à l'appel de la Société mycologique du Finistère. L'association organise régulièrement des sorties pédagogiques pour aider les néophytes à identifier les différentes espèces. Rien qu'en Bretagne il en existe des milliers, dont seulement une vingtaine sont comestibles.

Près de 2.000 intoxications en 2022 en France

Loupe autour du cou, couteau dans la poche, le président Jacques Mazé est passionné de mycologie depuis 50 ans. Tout au long de la promenade, il distille son savoir encyclopédique. "Le but est de découvrir un maximum d'espèces, et aussi d'informer les gens sur les espèces toxiques et les risques d'empoissonnement". Des intoxications plus fréquentes depuis l'an dernier. En 2022, 1.923 cas ont été recensés dans l'hexagone dont 2 mortels. Les autorités sanitaires ont aussi noté une recrudescence au mois d'août dernier, alertant notamment sur le manque de fiabilité des applications mobile censées reconnaître les champignons. "Les gens se fient un peu trop à ces applications, qui n'ont qu'un taux de réussite de 50%. Une photo ne suffit pas à identifier une espèce !", explique Jacques Mazé.

Une expertise qui rassure les cueilleurs du dimanche. "Essayer d'apprendre un peu"*, c'est ce qui a poussé Annick et son compagnon à venir de Bohars : "On a essayé d'y aller seuls, mais c'était pas très concluant donc on joue la prudence, on préfère venir en groupe." Aurélien, un jeune Brestois, s'intéresse depuis un an à la mycologie, "avant tout pour la gourmandise, dit-il. Il commence à s'y connaître mais préfère lui aussi rester prudent : "Je n'irais pas aux champignons si je n'étais pas dans une association mycologique. J'ai voulu faire de l'identification en pharmacie, je n'ai pas trouvé ça très efficace, et en plus c'est très difficile de trouver un pharmacien qui accepte de le faire."

Jacques Mazé, le président de la Société mycologique du Finistère. © Radio France - Nicolas Olivier

A la fin de la balade, chacun montre sa cueillette à l'expert, qui livre son verdict. "Ah bah celui là est très intéressant, s'exclame-t-il en montrant un joli spécimen de couleur rouille. C'est un cortinaire des montagnes, il détruit les reins et peut être mortel. Les premiers symptômes de la toxine peuvent survenir plusieurs jours après l'ingestion. Regardez-le bien !" Il y a aussi des faux amis, comme le bolet amer... inoffensif mais immangeable. D'où l'importance de s'y connaître un minimum avant de se faire une poêlée.

Malgré le temps humide des jours précédents, la récolte est maigre. "Les poussées, ça reste toujours mystérieux", rappelle Jacques Mazé. Dans les paniers, les seuls champignons comestibles (girolles et trompettes de la mort) ont été ramassés par deux mycophiles habitués des lieux. Ce savoir-là ne se partage pas.