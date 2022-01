"Ce n'est pas dans ma tête" : le combat de Stéphanie, une Picarde atteinte d'endométriose

L'endométriose touche une française menstruée sur dix et représente la première cause d'infertilité en France. Emmanuel Macron a annoncé mardi un plan national de lutte contre cette maladie qui fait vivre un véritable calvaire à Stéphanie, une Picarde de 47 ans.

Deux jours après l'annonce par Emmanuel Macron d'un plan national de lutte contre l'endométriose, les députés étudient ce jeudi une proposition de loi de La France Insoumise pour faire reconnaître cette maladie comme une ALD (affection longue durée), afin de faciliter le la prise en charge des frais médicaux.

Ces avancées sont saluées par les associations car cette maladie est encore mal connue, mal diagnostiquée et donc mal soignée. C'est le combat de Stéphanie, une Picarde de 47 ans, atteinte d'endométriose au stade 4, c'est-à-dire avec des implantations profondes et en dehors de l’appareil reproducteur, comme dans les intestins. Depuis ses premières règles à l'âge de 11 ans, elle souffre de douleurs invalidantes, qui l'ont obligé à passer plusieurs années "couchée 24h/24 et 7 jours sur 7".

"Un combat au quotidien"

Au delà de la douleur, Stéphanie se bat aussi contre le manque de reconnaissance du corps médical et de certains professionnels de santé qui ne considèrent pas ses symptômes comme étant graves : "On me dit "mais non, c'est dans votre tête, ça va passer". Beaucoup disent aussi que ce n'est que des douleurs pendant les règles. Mais ce n'est pas vrai, même hors règles on a toujours des douleurs".

Cette habitante de l'Oise rencontre beaucoup de difficulté pour obtenir des rendez-vous avec des médecins spécialisé, elle se retrouve "obligée de faire beaucoup de kilomètres pour trouver des vrais spécialistes qui nous prenne au sérieux", témoigne-t-elle. Selon Stéphanie, la Picardie est un "désert médical" pour l'endométriose.

De lourdes conséquences sur la vie personnelle

Ces dernières années, Stéphanie et son compagnon ont aussi dû faire face à deux fausses couches, dont une lors d'une grossesse avec des jumelles. Une épreuve extrêmement douloureuse d'autant qu'elle estime que cela aurait pu être évité avec une meilleure prise en charge médicale prenant en compte les difficultés liées à son endométriose.

Même s'il n'est pas malade, son compagnon doit donc lui aussi porter les conséquences de l'endométriose. C'est pour cela que Stéphanie espère aussi que les aidants bénéficient de plus de reconnaissance. Selon elle, le plus important pour tenir face à cette maladie c'est d'être bien entourée.