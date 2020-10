"Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité !" : la situation est grave insiste un chirurgien de Rouen

Non, ce n'est pas de la fiction, la situation se complique sérieusement dans les hôpitaux, dont les lits de réanimation sont de plus en plus occupés par des malades du coronavirus. C'est le message du chef du service de chirurgie cardiaque de l’hôpital de Rouen, Fabien Doguet, étonné par les messages de défiance sur les réseaux sociaux. Il a posté ce message sur Twitter.

"Ce n'est pas loin de 50% des lits de réanimation, si ce n'est pire, qui sont occupés par des patients covid, ce qui nécessite d'ouvrir des réanimations éphémères, donc créer des lits de réanimation au détriment d'activités chirurgicales, puisqu'il faut du coup déprogrammer des activités chirurgicales. C'est une réalité, ce n'est pas de la fiction c'est la réalité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de deuxième vague, c'est faux"!

L'Agence Régionale de Santé de Normandie a demandé aux hôpitaux de déprogrammer 30% de leur activité, pour libérer du matériel et de personnel pour ouvrir quarante lits supplémentaires de réanimation d’ici la fin de la semaine prochaine. C'est impossible pour les opérations de chirurgie cardiaque et la chirurgie cancérologique, explique Fabien Doguet.

"On ne peut pas se permettre. On a des opérations de patients qui ont été reportées lors de la première vague, il y a des patients qui ont plus de 75 ans, 50 ans, 60 ans, qui doivent être pris en charge sinon effectivement, à courts ou moyens termes, ils sont à risque de mourir. C'est important que la population se rende compte de ça, plus on va saturer les réanimations de patients Covid, moins on pourra prendre en charge ces patients-là".