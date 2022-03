"Ce n'est pas la même angoisse qu'avant" : la hausse contrôlée des cas de Covid dans les Ehpad alsaciens

Comme dans la population en générale, le nombre de cas de covid grimpe de nouveau dans les Ehpad alsaciens depuis le mois de mars. Mais avec la couverture vaccinale et la plus faible agressivité du virus, le danger est contrôlé.

En Ehpad, contrairement aux autres lieux clos, le masque et le pass sanitaire sont toujours obligatoires pour le personnel et les visiteurs. Cela n'empêche pas les établissements d'être frappés par la hausse importante des cas de covid en Alsace et l'ensemble du pays depuis la mi-mars. Le danger est toutefois contrôlé selon les acteurs du secteur.

Une mortalité très faible

Le réseau Abrapa gère treize établissements dans le Bas Rhin. Près de la moitié d'entre eux ont été touchés par des cas de covid, ou un cluster. "Certains patients sont asymptomatiques, ce qui rend difficile le dépistage. Mais dans le même temps, ces faibles symptômes c'est une bonne nouvelle pour eux", éclaire Pascale Martin la directrice d'appui du pôle Ehpad.

Des cas oui, mais avec peu de symptômes : c'est toute la différence par rapport aux vagues précédentes. A l'échelle de l'Alsace, on recense environ mille cas de plus dans les Ehpad par rapport aux mois de janvier. Mais sur la même période, seulement huit décès ont été enregistrés. On a tout simplement changé d'ère pour Pascale Martin. "On n'est plus du tout dans le même registre, parce que la quasi-totalité de nos résidents sont vaccinés. On n'a aucun patient hospitalisé avec ce rebond au mois de mars. Les derniers, l'ont été au mois de janvier. Ils étaient tous non-vaccinés." Le souche du virus qui circule actuellement semble également moins dangereuse.

Maintenant on sait faire, mais ça reste inquiétant

Un soulagement donc pour les soignants et les chefs d'établissement qui restent toutefois extrêmement prudents. Hakimé Inan, gouvernante d'un Ehpad à Illzach (Haut-Rhin) résume : "Ce n'est plus la même angoisse que lors des précédentes vagues. On ne panique plus quand il y a un cluster, maintenant on sait faire. Mais ça reste inquiétant. Nous le personnel, on garde le masque partout, même quand on ne travaille pas. Mais certains visiteurs ne portent plus le masques une fois dans les chambres..."

4e dose

Pour maintenir une bonne protection dans les Ehpad, l'Agence régionale de santé invite les plus de 80 ans à faire une deuxième dose de rappel de vaccins, ouverte depuis la mi-mars. 195.000 personnes y sont éligibles en Alsace.