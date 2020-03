"Ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'on doit sortir" : l'alerte du préfet d'Occitanie

Qui dit printemps dit soleil, dit beau temps sur une bonne partie de la grande Région, donc incite à la balade. C'est pour cette raison que le préfet de la région Occitanie, ce samedi 28 mars, a voulu prendre la parole sur l'antenne de France Bleu. "On voit bien qu'il fait très beau, mais moi je dis à tous les citoyens, restez chez vous. On a eu 300 morts hier en France. Soyez sérieux et responsables".

"Vos sorties pour motif personnel doivent être exceptionnelles, et uniquement en cas de nécessité"

Le préfet de région annonce également un renforcement des contrôles routiers et piétons, "dans les villes comme dans les villages, dans toute la région". Il rappelle qu'il y a des mesures d'amendes renforcées pour les contrevenants. Le préfet répète une nouvelle fois le message gouvernemental :