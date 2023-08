"Ce n'est pas tolérable", la CGT du CHU de Montpellier alerte sur les fortes chaleurs au sein des hôpitaux

L'Hérault a connu un épisode de fortes chaleurs qui a eu un fort impact sur le service hospitalier, notamment à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Philippe Peretti, est secrétaire adjoint CGT du CHU de Montpellier : "On nous a rapporté des pics entre 35 et 37 degrés, voire même plus. Je vous laisse imaginer si vous étiez dans un lit à 35 ou 37 degrés. Évidemment, ce n'est pas tolérable. C'est indigne de la sixième puissance mondiale", explique-t-il.

Des patients qui amènent leur propre clim

Les malades doivent innover. Sans clim à disposition deux patientes souffrent de la chaleur, et s'indignent des conditions d'hospitalisation : "C'est inacceptable. Moi, je suis hospitalisée depuis deux mois en grossesse à risques. On a aucune climatisation dans les chambres ni dans les couloirs. On a dû acheter un ventilateur et une climatisation pour pouvoir améliorer un peu notre séjour au sein de l'hôpital. C'est vraiment inacceptable", indique l'une d'elles.

"Ça fait une semaine que je suis là, on n'en peut plus. Il fait chaud, l'eau est chaude, même dans les bonbonnes qui sont censées rafraîchir, ça ne rafraîchit pas. C'est insupportable !" ajoute la deuxième.

C'est difficile aussi pour le personnel médical. "Les soignants souffrent énormément de cette canicule. Il va falloir que les pouvoirs publics, et notamment les tutelles, s'emparent de cette situation et allouent un budget exceptionnel à l'établissement, pour pouvoir mettre en place un système de climatisation", indique Philippe Peretti

Cette semaine, la température dans l'hôpital a atteint les 39 degrés, une situation jugée "intolérable" par Philippe Peretti : "On est en 2023. L'année prochaine, on aura combien ? Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que toute la communauté scientifique s'accorde pour dire que ces phénomènes vont s'intensifier, se démultiplier", livre le secrétaire adjoint de la CGT.

La direction de l'établissement avait pourtant pris des mesures pour cet été, comme la pose de filtres solaires, et de volets, pour lutter contre les fortes températures. Mais ceci n'a semble-t-il pas été suffisant : "Là, ce que demande le syndicat CGT du CHU de Montpellier, c'est la mise en place rapidement d'un système de réfrigération, voire de climatisation, qui soit le plus efficace possible pour assurer des soins dignes du XXIᵉ siècle auprès des patients", détaille-t-il. "Il va falloir aussi revoir les tenues des hospitaliers qui ne sont plus du tout adaptées. Il faudrait trouver quelque chose qui permettrait d'avoir des vêtements qui soient un peu plus allégés que ce que portent actuellement nos collègues", ajoute-t-il.

Contactée, la direction du CHU de Montpellier estime qu'il n'y a pas de soucis majeurs malgré les fortes températures.