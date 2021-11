Ce qu'il faut retenir de la visite du ministre de la Santé au CHU de Grenoble Alpes

Olivier Véran a inauguré ce 12 novembre un nouveau plateau technique au CHU de Grenoble et annoncé une enveloppe de près de 1,7 milliards d'euros pour les établissements de santé de la région. Dehors, une centaine de soignants a manifesté pour dire leur inquiétude pour l'avenir du système de soins.

Olivier Véran, le ministre grenoblois de la santé, avait choisi un hôpital qu'il connait bien pour y avoir été étudiant, interne puis neurologue, afin de dévoiler le volet Auvergne-Rhône-Alpes du Ségur de la santé.

Olivier Véran a pris le temps de discuter avec des internes et de jeunes stagiaires © Radio France - Véronique Saviuc

1,7 milliards d'euros

1.7 milliard d'Euros vont être financés par le Ségur régional pour construire, moderniser, ou développer des hôpitaux ou des EHPAD dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 90 établissements concernés (une soixantaine d'hôpitaux et une trentaine d'EHPAD). L'Etat va aussi reprendre la dette de certains établissements, comme par exemple les 28 millions de dettes du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu.

Vue du nouveau plateau technique © Radio France - Véronique Saviuc

Olivier Véran a, en même temps, inauguré le nouveau plateau technique du CHU Grenoble Alpes qui va réunir d'ici fin novembre la totalité des services d'urgences vitales et de soins critiques.

Il était accompagné de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Pour la troisième dose

Interrogé sur la situation épidémique, Olivier Véran a de nouveau invité tout le monde à se faire vacciner. Il incite également les plus de 65 ans et les personnes fragiles à recevoir une troisième dose.

Action symbolique du personnel soignant pour montrer combien notre système de santé est devenu fragile. -

Manifestation dans le calme

Tenue à distance par la police, une centaine de manifestants l'attendait à son arrivée, mais n'a pas réussi à le croiser, dans une sorte partie de cache-cache. Il faut dire que le CHU est grand et que les entrées sont multiples. Pour se faire entendre, malgré tout, les soignants ont actionné des sirènes et crié des slogans "_Du fric pour l'hôpital public"_pendant tout le temps de sa visite.

Ils se sont couchés sur le parvis du CHU durant plusieurs minutes et en silence, pour symboliser la mort de l'hôpital si rien n'est fait. Pour cette pharmacienne clinicienne au CHU et membre du collectif MS 38, opposé à la loi d'Août 2021 sur l'obligation vaccinale : "Ce n'est pas à coups d'enveloppes médiatiques que l'on va régler le problème, il faut remettre l'humain au cœur de l'hôpital."

Une pancarte portée par un soignant en colère © Radio France - Véronique Pueyo

Magali, infirmière, fait partie de la CIH, la coordination inter hospitalière, qui tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs années : "Paradoxalement, le Covid, nous a permis de soigner de nouveau les gens comme on le souhaite, nous les soignants, et pas sous le contrôle d'administratifs qui n'ont qu'une vision comptable de l'hôpital. Cela montre qu'il est possible de travailler, de nouveau, comme cela!"

Olivier Véran a expliqué que, partout où il se déplace, il y a des manifestations. En clair, il en a pris l'habitude mais un membre de son cabinet a tout de même reçu une délégation syndicale dans la matinée.