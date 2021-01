La vaccination des personnes de plus de 75 ans commence ce lundi 18 janvier en Côte-d'Or. Quant aux réservations, elles débutent dès ce jeudi 14 janvier. Près de 51 000 seniors sont concernés dans notre département. Comment ça se passe ? où se faire vacciner ? Toutes les réponses sont ici.

COVID-19 : Ce qu'il faut savoir de la vaccination pour les plus de 75 ans en Côte-d'Or

Toutes les personnes de plus de 75 ans de Côte-d'Or vont pouvoir se faire vacciner contre le coronavirus dès ce lundi 18 janvier. Mais elles peuvent réserver leur place dès ce jeudi 14 janvier. Il n'y a plus seulement les résidents d'EHPAD. Ça veut dire que 51 000 personnes peuvent recevoir le traitement contre le COVID-19.

La réservation est obligatoire

Pour se faire vacciner, il faut réserver par deux moyens. Ça se passe sur le site internet de Doctolib, spécialisé dans le domaine médical. L'autre moyen de réserver est de téléphoner à un numéro de téléphone qui sera précisé ce mercredi soir par l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Selon nos informations, ce numéro est le 03 45 81 04 21.

Onze centres en Côte-d'Or

La vaccination se passe dans 11 centres répartis dans tout le département dont voici la liste :

Salle Saint-Exupery, Semur-en-Auxois

Cour de la Mairie, 18 avenue Jean-Jaurès, Venarey-les-Laumes

Maison des associations, Saint-Apollinaire

Salle Saint-Exupery, Chatillon-sur-Seine

Salle Devosge, Dijon

Salle des Capucins, Is-sur-Tille

Aile du stade Gaston-Gérard, Dijon

Salle polyvalente, Brazey-en-Plaine

Gymnase des Blanches Fleurs, Beaune

Espace Jean-Claude Patriarche, Pouilly-en-Auxois

Chenôve

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans un de ces onze centres par leur propres moyens peuvent être aidés. Certaines collectivités territoriales prévoient de mettre en place des navettes pour les y emmener. C'est le cas de Brazey-en-Plaine ou encore de Venarey-les-Laumes.

Objectif : vacciner 10 000 personnes avant la fin du mois de janvier

Le coup d'envoi de cette campagne de vaccination pour tous les plus de 75 ans est accompagné de l'objectif de traiter 10 000 personnes avant la fin du mois de Janvier, précise la préfecture de Côte-d'Or. De son côté, l'ARS ajoute qu'il faut aller "le plus vite possible" par la voix de sa responsable départementale pour la Côte-d'Or, Aline Guibelin.

L'Agence Régionale de Santé réfléchit également à traiter plus de personnes d'ici quelques semaines, à savoir la tranche des 65 - 75 ans, mais sans avoir de date plus précise.