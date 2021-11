Ce qu'il faut savoir sur le Trodelvy, nouveau traitement disponible contre le cancer du sein "triple négatif"

C'est un espoir pour les femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif, forme très agressive du cancer du sein. À partir de ce lundi 1er novembre, elles pourront avoir accès à une nouvelle thérapie ciblée, le Trodelvy. Jusqu'ici seules des autorisations temporaires d'utilisation nominatives étaient prescrites en France, il n'y avait donc que quelques dizaines de femmes qui pouvaient en bénéficier. Des centaines de patientes pourront désormais recevoir ce traitement innovant qui permet d'allonger l'espérance de vie. Début octobre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait salué "un traitement prometteur".

Un cancer du sein plus redoutable

Le cancer du sein dit triple négatif touche environ 15% des patientes, soit quelque 9.000 personnes chaque année, selon la Haute Autorité de Santé. Les patientes sont plus jeunes que la moyenne : 40% des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif ont moins de 40 ans. Ce cancer du sein est redoutable car les risques de récidive sont élevés : on recense 30% de récidive dans les trois ans qui suivent le diagnostic.

Comme d'autres tumeurs, le cancer du sein triple négatif ne se guérit pas. Selon l'Institut Gustave-Roussy, tous les ans 1.200 femmes présence une rechute métastatique de cette forme de cancer. Dans les cas de récidive avec métastases, le taux de survie à cinq ans est d'à peine 11,3%. Faute de thérapies efficaces, ce pronostic ne s'est pas amélioré ces vingt dernières.

Une thérapie ciblée qui double l'espérance de vie

Le Trodelvy est une thérapie ciblée fabriquée par le laboratoire américain Gilead. Ce traitement s'adresse aux femmes atteintes de ce cancer très agressif, métastasées et considérées en échec thérapeutique après avoir reçu deux autres types de traitement. Cette nouvelle thérapie consiste en un traitement par anticorps conjugué à une chimiothérapie.

Le Trodelvy permet d'allonger la survie à court terme des patientes. Selon plusieurs résultats d'études, avec ce traitement, la médiane de survie sans progression des tumeurs augmente de quatre mois et la médiane de survie globale est même doublée.

D'autres traitements sont à l'étude

Il existe d'autres pistes pour traiter ce cancer du sein triple négatif en France. Des études ont montré que l'immunothérapie améliore la survie globale de certaines patientes atteintes de cette forme de cancer du sein.

L'essai clinique Mondrian de l'Institut Curie a été lancé cette année pour évaluer l'efficacité de la chimiothérapie : il permet de savoir rapidement si une patiente répond ou non à la chimiothérapie et donc de gagner du temps et d'éviter une exposition prolongée à la chimiothérapie.

L'Institut Gustave-Roussy a lancé le programme Compass pour évaluer l'efficacité de plusieurs combinaisons de traitements. Ce programme s'adresse aux patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif qui "présentent une rechute précoce métastatique après moins d'un an de la fin des traitements curatifs".