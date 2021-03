Ce Sarthois souffre du Covid long, huit mois après avoir contracté le virus

L'OMS a appelé début février les autorités sanitaires de chaque pays à mieux comprendre et prendre en charge le Covid long. Une condition qui toucherait 10% des malades du Covid, six mois après le début de la maladie. C'est le cas de Gwendal, Sarthois de 34 ans. Il a contracté le Covid-19 cet été, sans réel symptômes mais depuis fatigue, maux de tête et essoufflement sont son quotidien.

Un poumon gauche endommagé

Ce sportif était un habitué de la course à pied. "Avant je courais 15 kilomètres, maintenant 5. Je suis essoufflé quand je prends une côte." Un manque de souffle lié à un problème d'oxygénation. Une saturation en oxygène chez un individu en bonne santé est de 98%, celle de Gwendal varie entre 84 et 94%. En cause, son poumon gauche endommagé par le virus.

Autre symptôme du Covid long pour le jeune homme, une fatigue constante. "Je me lève fatigué, je me couche fatigué." Il est obligé de faire des siestes régulières, parfois de 3 heures. A ça, s'ajoutent des maux de tête. Des symptômes qui compliquent son quotidien. Pour Gwendal, chargé de développement commercial, le télétravail a des avantages. "Ça permet de s'adapter plus facilement". Continuer de travailler lui permet aussi de garder un lien social.

Il se sait chanceux car d'autres développent des séquelles encore plus nombreuses et importantes : problèmes digestifs, insuffisance cardiaque, perte du goût et de l'odorat.

Un suivi compliqué

Comme il n'avait jamais eu de symptômes du Covid avant d'en ressentir les séquelles, le diagnostic a été long. "Je ressentais de la fatigue, mais on me disait que c'était de la fatigue comme tout le monde peut en ressentir parfois." Mais au fil des prises de sang et après une radio des poumons, le diagnostic tombe. Gwendal a attrapé le Covid-19 à l'été.

Le trentenaire est depuis suivi par son médecin traitant. "J'ai un traitement à la codéïne pour les maux de tête. Et je dois continuer à courir même si c'est compliqué", explique-t-il. Le but : récupérer ses capacités respiratoires.

Il sera suivi à partir de mai par un pneumologue. "C'est compliqué d'avoir un rendez-vous, ils sont très occupés avec les cas de 'Covid actif' (personnes qui ont le Covid actuellement, NDLR)."

Une attente de reconnaissance

Le manque de connaissance sur les séquelles à long terme du Covid, et sur ce qu'on appelle le "Covid long" plonge Gwendal dans l'incertitude. "C'est une nouvelle maladie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, si on va retrouver une vie normale."

Le 17 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution pour renforcer la recherche des différents types de complications sur le long terme du Covid-19, pour proposer un parcours de soins adapté et faciliter la reconnaissance de ces séquelles comme maladie professionnelle. Les associations de malades, comme AprèsJ20, demandent à ce que le long Covid soit reconnue comme une Affection de longue durée (ALD).