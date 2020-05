Déconfinement en Dordogne : ce couple périgourdin va pouvoir rendre visite à son enfant handicapé

Depuis le 10 mars dernier, Jacqueline et son mari Gilles prennent des nouvelles de leur fils Florian, atteint de trisomie 21, par téléphone ou via l'application Whatsapp. Malgré les nouvelles technologiques, la distance s'est installée. Le couple va enfin rendre visite à son garçon de 30 ans lundi prochain. Forcément, l'émotion sera très grande.

Un soulagement pour cette famille

Deux mois sans se voir. Deux mois à prendre des nouvelles par téléphone. Jacqueline et Gilles Taliano vont rendre visite à leur fils atteint de trisomie 21 au foyer Lysander de Bassillac ce lundi 18 mai : "On est très heureux avec mon mari" raconte Jacqueline, pressée d'y être. Le couple avait décidé de ne pas ramener leur fils chez eux au Pizou pour sa sécurité sanitaire.

Depuis le 10 mars, Florian et ses parents communiquent par téléphone ou via l'application Whatsapp, un moyen très pratique pour Jacqueline et Gilles de garder le contact : "On nous envoie aussi des petites vidéos de scènes de vie quand il est au jardin, quand le foyer a organisé une petite fête. C'est très rassurant car on le voit en bonne santé". L'APEI de Périgeux qui gère le foyer Lysander a autorisé les visites sur demande des familles. Jacqueline et Gilles ont sauté sur l'occasion : "Florian n'a pas mal vécu le confinement mais plus je le voyais sur Whatsapp, plus je le trouvais triste. Il se rendait un peu plus compte de la durée et de l'éloignement" explique sa mère.

Des inquiétudes persistent

"C'est un sentiment ambivalent car le protocole est stricte. On se dit "Super, on va se voir" mais on s'est demandé comment il allait comprendre le protocole" poursuit Jacqueline. Florian va donc être préparé par les éducateurs du foyer : ils vont lui expliquer que ses parents auront un masque et que les embrassades seront impossibles. "On va se voir mais on ne le ramènera pas à la maison. En principe, quand je viens au foyer c'est pour le ramener à la maison."

"On s'attend à être très triste après. On va encaisser. Ce sera une grosse émotion car on va partir sans lui" raconte Jacqueline, l'émotion dans la voix.

Cette visite tant attendue sera organisée à l'extérieur du foyer si la situation le permet. Jacqueline et son mari ont désormais une seule envie : pouvoir passer du temps cet été à la maison avec leur fils Florian.

Les visites à la demande des familles autorisées

La semaine dernière, l'APEI de Périgueux qui gère une quinzaine d'établissements pour personnes handicapées (foyers, Esat, maisons d'accueil) en Dordogne a autorisé les visites des familles des résidents qui vivaient mal le confinement. Dès cette semaine, l'organisation des visites à la demande des familles est désormais possible.

Une salle de visite au foyer de l'Etoile à Sarlat - Jacky Catoir

Deux accueils de jour vont également rouvrir pour deux établissements : l'EEAP (Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) "Calypso" et le foyer de vie "Lysander". L'Esat (Etablissement et service d'aide par le travail) "Osea" devrait reprendre son activité dès le 18 mai notamment pour les résidents en logement autonome. Ces structures ont pour objectif d'intégrer professionnellement les personnes handicapées.

Du côté de Sarlat, les visites sont autorisées depuis un mois dans les résidences "L'Embellie" et "l’Étoile". L'Esat de l’Étoile a également rouvert sur la base du volontariat des travailleurs.

En ce qui concerne les foyers gérés par l'association les Papillons Blancs les visitent ont repris depuis une semaine. Elles sont possibles à la demande des résidents ou des familles.