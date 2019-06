Ce vendredi, France Bleu Berry vous donne la parole sur la situation des urgences hospitalières

France Bleu Berry vous donne la parole chaque vendredi matin, ce 7 juin dans "Et si on en parlait", venez vous exprimer en direct de 8h15 à 8h30 sur la situation de crise aux urgences. Notre invité fil rouge sera Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France.

Indre, France

Tous les vendredis, France Bleu Berry vous invite à donner votre avis. De 8h15 à 8h30, on échange ensemble pendant un quart d'heure sur un sujet qui vous concerne. Ce vendredi 7 juin, on s'intéresse à la situation de crise qui touche l'hôpital et plus précisément les urgences en France.

Attendre plusieurs heures aux urgences avant d'être pris en charge, ça semble paradoxal et pourtant, c'est la réalité dans de nombreux services. Le personnel hospitalier est en grève ce jeudi pour dénoncer la réduction des effectifs et la dégradation de la prise en charge des patients.

Est-ce que justement cette situation vous inquiète ? Avez-vous déjà vécu une situation difficile aux urgences ? On en parle avec vous ce vendredi sur France Bleu Berry de 8h15 à 8h30. Patrick Pelloux, président emblématique de l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) sera notre invité fil rouge. Venez témoigner au 02.54.27.36.36.

Patrick Pelloux est notre ifil rouge pour parler de la crise actuelle au sein des urgences hospitalières. © Radio France -

Le personnel hospitalier est appelé à faire grève ce jeudi 6 juin. Un mouvement initié par le collectif Inter-Urgences, avec le soutien des syndicats, pour exprimer le ras-le-bol face aux conditions de travail. Leurs revendications sont multiples : plus de moyens humains, de meilleurs salaires, davantage de sécurité également. "Une infirmière ne gagne que 1 400 euros de base. Nous réclamons une prime mensuelle de 300 euros", explique Juliette, membre du collectif Inter-Urgences. "Ce sont des miettes de pain. On a des vies entre nos mains", rappelle Juliette.

INTERVIEW | Juliette, membre du collectif Inter-Urgences raconte le quotidien du personnel hospitalier Copier

Souffrance du personnel et danger pour les patients

"On fait de l'humain, de la santé. On n'a malheureusement plus le temps pour ça. Mon métier ne s'arrête pas à un pansement, à une prise de sang, à un massage cardiaque. On doit pouvoir parler avec les patients et leurs familles, on doit pouvoir servir un verre d'eau, donner une couverture à un patient qui a froid", poursuit Juliette.

Il y a des gens qui sont décédés car ils ont attendu trop longtemps, parfois plus de six heures"

"C'est dangereux de venir à l'hôpital. J'ai vu des patients dont l'état de santé se dégrade dans la salle d'attente. Vous revenez chez vous, vous êtes frustré, vous êtes déçu, avec l'envie de pleurer. On se dit qu'on aurait pu sauver quelqu'un. Il y a des choses qui auraient pu être évitées si on avait eu plus de temps avec le patient. Ça joue sur nos nerfs. On a que deux bras et deux jambes. Quand vous faîtes quelque chose et qu'on vous interrompt, c'est vraiment très dangereux. Vous pouvez faire des erreurs, vous tromper dans les doses", témoigne Juliette.