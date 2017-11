"Cécile, chemin de vie" : après le blog, le livre qui donne espoir aux malades du cancer

C'est un livre intime, qui pourtant connaît un succès public. "Cécile, Chemin de vie", est sorti au mois d'octobre. Il reprend les textes publiés par Cécile Hyvert, une Roubaisienne, sur son blog, pendant cinq ans, alors qu'elle était atteinte d'un cancer. C'est sa fille qui a décidé de les publier.

Sur son blog, elle décrivait, une fois par mois, son parcours, ses soins, ses espoirs, le soutien de ses proches ses médecines parallèles... Des textes qui parlent, certes de la maladie, mais beaucoup des belles choses de la vie. Des milliers de personnes les ont lus sur internet, alors sa fille, Elise Gaveau, a décidé de les publier, en auto-édition. "Quand j'ai vu à quel point ça a pu être utile à certaines personnes, à commencer par nous, ses proches", explique-t-elle, "pour les personnes atteintes d'un cancer, mais aussi les personnes en souffrance, je me suis dit que j'avais quelque chose de précieux entre les mains".

L'aventure peut continuer

Edité grâce à un financement participatif et des pré-commandes, le succès est au rendez-vous : les 1500 premiers exemplaires ont été écoulés, un millier sont en cours d'impression. "Je pensais que ça allait rester dans notre cercle d'amis", reconnaît Elise Gaveau, "_c'est impressionnant de voir l'engouement des gens qui sont touchés. Quand je reçois leurs témoignages aujourd'hui, je me dis que l'aventure peut vraiment continue_r".

Les "pétitions pour l'amour" de Cécile Hyvert l'ont, selon sa fille, aidé à tenir : "ces mots ont vraiment fait partie de son traitement, ils lui ont permis de voir ce qui était lumineux sur son parcours". Alors que le diagnostic initial ne donnait que quelques mois à Cécile Hyvert, elle est restée cinq ans auprès des siens. Ces paroles rassemblées dans un livre vont aujourd'hui continuer à vivre. Les recettes tirées de la vente du livre permettront d'en imprimer d'autres, et de les mettre à disposition des malades et des familles, dans les hôpitaux et les associations.

"Cécile, Chemin de vie", texte rassemblés et présentés par Elise Gaveau.