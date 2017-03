Cédric Renard (FO) : au CHU de Reims "on nous demande d’être une entreprise et non plus un service public"

Les personnels des hôpitaux tirent la sonnette d’alarme ce mardi. Une journée de grève nationale à lieu dans les hôpitaux publics et privés à l’appel de l’intersyndicale FO-CGT-SUD. Ils dénoncent le manque de moyens et des conditions de travail qui se dégradent.

Une manifestation est prévue à Paris ce mardi après-midi. Une centaine de salariés des hôpitaux de la Marne y participent. Ce que demande Cédric Renard, le secrétaire général FO au CHU de Reims c’est la "suppression de la loi santé et de la loi travail". Pour lui c’est la "suppression des lits, et la suppression du personnel qui entraîne un mal être au sein des hôpitaux".

Le mal être dans les hôpitaux se constate au quotidien

"Dans tous les services, dans tous les hôpitaux, nous sommes en effectifs minimum tous les jours. Il suffit qu’on ait une personne en arrêt de travail pour que le service tourne en sous-effectif, donc on nous rappelle chez nous, sur nos temps de repos" explique Cédric Renard. "On brade les services de santé, on nous en demande toujours plus. On nous demande d’être une entreprise et non plus un service public" poursuit le secrétaire général FO au CHU de Reims.

Un plan d’amélioration des conditions de travail pour rien ?

Le 8 novembre dernier, après la dernière mobilisation du monde hospitalier, Marisol Touraine avait lancé un plan d’amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux. Mais pour Cédric Renard sur le terrain rien n’a changé "un plan d’amélioration des conditions de travail en voulant supprimer 22 000 postes cela me semble un peu compliqué. Dans les différents services on ressent un mal être des agents, ce qui entraîne des burn-out et des dépressions, presque tous les jours" dit-il.

L’espoir d’être entendu...

A 47 jours du premier tour de l’élection présidentielle, la date de cette journée d’action n’a pas été choisi par hasard "on a toujours bon espoir d’être entendu, tout en sachant que le gouvernement reste sur ses positions" dit Cédric Renard.