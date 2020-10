La nouvelle éco : Cellprothera pionnier de la thérapie régénératrice cardiaque

Les promesses de la thérapie cellulaire. C’est le credo de la société mulhousienne Cellprothera crée en 2008. Une Start up de biotechnologie médicale. L’idée est d’utiliser des cellules souches pour reconstituer le tissu cardiaque après un infarctus. Les essais cliniques ont débuté il y a plusieurs années mais ils ont été interrompus par la crise sanitaire. Le docteur Philippe Hénon est le fondateur de Cellprothera.

Philippe Hénon le fondateur de Cellprothera.Image d'archives. © Maxppp - Thierry Gachon

Il est aujourd'hui responsable de la recherche et de la stratégie. La période du Covid a posé de sérieux soucis car les essais cliniques ont été interrompus. Ils devraient pouvoir repartir notamment à Singapour. Le docteur Hénon demeure optimiste. "On a profité de la période Covid pour régler un certain nombre de choses. On a simplifié le protocole cardiaque qui était un peu compliqué et aussi un peu lourd, cela restreignait le recrutement de patients".

Des perspectives nouvelles pour la réparation du cartilage

Cellprothera a aussi profité de la crise pour revoir son organisation selon Mathieu de Kalbermatten le nouveau directeur général. "On a remis à plat notre façon de fonctionner pour être plus dynamique, plus agile". La société a cherché aussi de nouvelles solutions, des indications dans la thérapie régénératrice, elle estime avoir de belles perspectives "dans la régénération du cartilage ou le foie et d’autres indications encore" selon le directeur général.

Cellprothera a levé cet été 6.8 millions d’euros auprès d’investisseurs publics et privés : 3,3 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, un prêt garanti par l'état de 2,6 millions réparti entre Bpifrance et BNP Paribas, ainsi qu'un prêt innovation R&D de Bpifrance de 0,9 millions d'euros.