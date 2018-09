Vernon, France

Les moteurs d'Ariane 5 sont conçus à Vernon, dans l'Eure, sur le site d'ArianeGroup. Avec 1100 salariés, c'est le plus gros employeur privé de la commune, et l'un des plus importants du département. Et pourtant, la tradition aérospatiale de la deuxième ville de l'Eure n'est pas très connue, alors qu'elle remonte à la fin de la seconde guerre mondiale.

L'ancêtre des moteurs d'Ariane, le V2, développé à partir de la technologie allemande © Radio France - Laurent Philippot

En mai 1945, les Allemands viennent de déposer la technologie V2. Le gouvernement français engage alors une trentaine d'ingénieurs allemands et les installe sur un ancien site militaire, dépôt de munitions allemands pendant la guerre. C'est en 1946, la naissance du LRBA, le laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, dans la forêt de Vernon, sur 131 hectares. Depuis plus de 70 ans , on conçoit et réalise des moteurs à Vernon, d'abord à ergol stockable, peu performants, puis à propulsion à poudre, abandonnés au profit d'une autre technologie, l'ergol liquide.

Maintenant on se concentre sur la propulsion à ergol liquide -hydrogène/oxygène- qui a une double vertu : une vertu de performance, mais aussi une vertu de propreté, car on ne produit que de l'eau" -Philippe Girard, directeur du cluster propulsion liquide d'Ariane Group

À Vernon, on conçoit et réalise les turbomachines et on conçoit les moteurs

Cette aventure aérospatiale n'est pas une aventure franco-française. Philippe Girard, le directeur du cluster propulsion liquide d'ArianeGroup, aime à le rappeler : "nous avons toujours travaillé avec nos collègues allemands, à Munich, qui sont spécialisés dans les organes de combustion, notamment les chambres. L'histoire de la propulsion liquide en Europe a toujours été une histoire franco-allemande". Ensemble, Français et Allemands maîtrisent les 2/3 de la conception d'un moteur. Le derniers tiers est assuré par des équipes en Suède, en Italie et en Belgique.

Art contemporain ou détail de moteur ? © Radio France - Laurent Philippot

Trois ans pour réaliser un moteur

Il faut un à deux ans pour réaliser les pièces du moteur, et environ trois ans pour l'assembler. Certaines pièces du moteur d'Ariane 5 sont réalisées grâce à l'impression 3D, comme le générateur de gaz du moteur Vulcain 2.1. "Il y a deux cents éléments dans la tête du générateur", ajoute Philippe Girard, grâce à l'impression 3D, on le fait en une seule fois, ce qui permet de réduire les délais de développement, en passant de six ans aujourd'hui à quatre ans demain". Et demain, c'est bientôt, puisqu'en 2020, Ariane 6 remplacera Ariane 5.

L'évolution d'Ariane au fil du temps. A gauche, en jaune, le moteur HM7, qui équipait le troisième d'étage d'Ariane 1 © Radio France - Laurent Philippot

Le lancement d'Ariane 5 est prévu à partir de 18h53 heure de Kourou, soit 23h53 en métropole.