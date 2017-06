Centième opération pour le robot chirurgical du centre hospitalier Annecy-Genevois

Le robot chirurgical du centre hospitalier Annecy-Genevois, acheté deux millions d'euros à l'automne dernier, va effectuer sa centième opération. Le grand public a pu le découvrir ce week-end dans le hall d'accueil.

Quelques mois seulement d'utilisation et déjà les chirurgiens du centre hospitalier Annecy-Genevois ne peuvent plus s'en passer. Le robot chirurgical acheté deux millions d'euros à l'automne dernier a quitté momentanément la salle d'opération ce week-end. Le grand public a pu le découvrir dans le hall d'accueil avant la centième opération prévue dans quelques jours.

Ce robot aux bras articulés dirigés à distance permet grâce à une caméra et des images 3D des actes de chirurgie beaucoup plus précis. Il est utilisé lors des opérations les plus complexes afin d'améliorer le confort des patients dans les domaines de la chirurgie urologique, digestive, gynécologique ou encore ORL.

Le chef du service urologie Olivier Skowron a réalisé le quart des interventions, après une cinquantaine d'heures de formation : "C'est le prolongement du bras et du poignet. Les pinces correspondent à deux doigts. Ce robot permet des actes de chirurgie mini-invasive que l'on ne pouvait pas se permettre avant. Son seul défaut est l'absence de retour de force, on ne sait pas si on force ou non sur les tissus, mais la vision est magnifiée et on voit avec un détail incomparable des vaisseaux d'un à deux millimètres. C'est une autre façon d'opérer".

1% de l'activité chirurgicale de l'hôpital

L'utilisation du robot coûte cher, il est donc réservé aux opérations les plus complexes, et utilisé avec parcimonie. L'objectif est d'en réaliser 250 sur la première année explique Nicolas Best, le directeur de l'hôpital : "250 interventions, c'est 1% de l'activité chirurgicale annuelle du Change, mais c'est une avancée importante car ce sont des interventions souvent lourdes et complexes avec de forts taux de complications et des douleurs post-opératoires".

Un robot similaire est également utilisé depuis peu à l’hôpital de Chambéry.