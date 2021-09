Centrale de Cruas : un salarié d'EDF contaminé par une particule radioactive pendant des travaux

C'est assez rare : l'incident a été classé au niveau 2 par l'Autorité de sureté nucléaire (ASN). Le 24 août, pendant des travaux d'entretien du réacteur numéro deux, un salarié d'EDF a été contaminé par une particule radioactive à la centrale nucléaire de Cruas, en Ardèche. Une information de nos confrères de franceinfo.

Que s'est-il passé ?

Deux salariés sont entrés dans le bâtiment du réacteur numéro deux, à l'arrêt bien sûr pendant ces maintenances. Ils étaient chargés de vérifier d'éventuelles fuites sur une tuyauterie d'air non radioactif. Problème : une fois l'intervention terminée, l'un des agents est stoppé aux contrôles à la sortie de la zone nucléaire du bâtiment. Une particule nucléaire s'est collée sur sa nuque. L'employé est alors immédiatement pris en charge et douché par le service médical. Malgré ces précautions et cette rapide intervention, la dose qu'il a reçue n'est pas négligeable. Cet employé a donc interdiction de travailler en zone nucléaire pendant 12 mois, pour éviter toute nouvelle exposition.

Une enquête en cours

À ce jour, les causes de la contamination sont inconnues, malgré les recherches effectuées par les équipes de la centrale. EDF a donc décidé de lancer des investigations plus poussées, l'entreprise devra remettre dans deux mois un rapport à l'ASN et proposer une série de mesures pour qu'un tel problème ne se reproduise pas. Cet incident intervient après un premier avertissement de l'ASN cette année à la centrale de Cruas : le gendarme de nucléaire lui avait déjà demandé de faire plus d'efforts pour la sécurité radiologique et de mieux veiller à la propreté radiologique des installations. Il s'agit du quatrième incident de contamination depuis fin juillet en France. Les précédents ont eu lieu à Cattenom (Moselle), Fessenheim (Haut-Rhin) et Saint-Laurent des Eaux (Loir-et-Cher), mais ils ont été moins importants que celui de Cruas.