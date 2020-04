Coronavirus : le centre de consultation à la Brest Arena mis en veille

C'est plutôt bon signe quant au faible nombre de cas suspects de coronavirus à Brest : le centre de consultation de la Brest Arena est en veille depuis mercredi soir. C'est le premier à avoir ouvert ses portes en Bretagne, le 21 mars.

Peu de cas suspects

Le centre de consultation Covid accueille les personnes avec des symptômes sérieux du coronavirus, sur rendez-vous, uniquement sur recommandation du médecin traitant. Depuis un mois, des médecins volontaires et des secouristes de la Croix Rouge prenaient en charge ces personnes à la Brest Arena.

Début avril, environ une vingtaine de rendez-vous médicaux étaient ainsi assurés chaque jour. Mais dernièrement, le nombre de personnes redirigées vers la Brest Arena était quasi nul. "Ça ne justifie plus le maintien sur site de deux médecins et sept secouristes de la Croix Rouge, explique Alain Le Hir, médecin et président de l'Adops du Finistère, qui co-gère le dispositif. On est _toujours en attente de la vague de patients, s'il y en a une_".

Tout le matériel reste sur place pour être réactif en cas de regain de l'épidémie localement. "C'est seulement en veille, pas fermé, insiste Alain Le Hir. _S'il y a un pic d'activité, on peut tout relancer_".

Pas question d'aller chez le médecin avec des symptômes

Quelques cabinets de médecins libéraux vont désormais prendre en charge les cas suspects et jugés sérieux de coronavirus. Pas question de vous rendre chez votre médecin traitant si vous avez des symptômes : il faut l'appeler ou effectuer une téléconsultation.

Si nécessaire, vous serez redirigé vers un des cabinets accueillant les cas suspects de coronavirus pour vous faire prendre en charge ensuite par le SAMU ou, dans la majorité des cas, vous confiner au sein de votre domicile.