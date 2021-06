Pendant trois jours, celles et ceux qui souhaitent recevoir leur première dose de vaccin contre le Covid-19 pourront se rendre au centre de vaccination d'Auch dans le Gers sans prendre de rendez-vous.

Centre de vaccination d'Auch : des premières injections sans rendez-vous les 9, 10 et 11 juin

Le centre de vaccination du Mouzon à Auch dans le Gers propose de nouvelles modalités pendant trois jours : les 9, 10 et 11 juin, de 9h à 12h, il sera possible de venir recevoir sa première injection de vaccin sans avoir à prendre de rendez-vous à l'avance. Dans le Gers, la campagne de vaccination dans les centres de proximité a permis la primo-vaccination de plus de 60% des personnes majeures. Plusieurs milliers de créneaux de vaccination sont accessibles toutes les semaines sur les 12 centres de vaccination du département.

Plusieurs centaines de doses disponibles sur ces 3 jours

Plusieurs centaines de primo-injections seront possibles sur ces trois journées. Ce nouveau dispositif pourrait être reconduit les semaines suivantes.

Pour les autres jours, la prise de rendez-vous se fait sur la plate-forme départementale au 0800 72 32 32 ou sur le site Doctolib. Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures. A compter du 15 juin à une nouvelle classe d’âge, elle sera ouverte à la catégorie des 12-17 ans.