Centre d'Etoile-sur-Rhône : ouverture de la vaccination sans rendez-vous aux plus de 55 ans

Le centre des Clévos à Etoile-sur-Rhône ouvre, ce samedi 17 avril, la vaccination aux plus de 55 ans, sans rendez-vous et à l'Astra Zeneca. Environ 300 injections sont possibles.

"Nous ouvrons la vaccination aux plus de 55 ans sans rendez-vous, toute la journée" a déclaré Julien Alloin, directeur du centre de vaccination des Clévos à Etoile-sur-Rhône. Il suffit donc de se présenter à l'accueil du centre pour espérer obtenir une injection d'Astra Zeneca. Environ 300 doses sont disponibles et le centre est ouvert entre 8h et 19h30.

Au total, le centre avait été doté de 350 vaccins, ce samedi, pour vacciner les professionnels de plus de 55 ans considérés comme les plus exposés. Cela concerne le personnel de l'Education nationale (professeurs, ATSEM, AESH, AED) les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants pénitentiaires.

Ces personnes restent prioritaires pour se faire vacciner aujourd'hui aux Clévos, qu'elles aient pris rendez-vous ou non.