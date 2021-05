Centre de vaccination de Lourdes : près de 500 personnes rappelées pour un vaccin sous-dosé

À Lourdes, il a fallu rappeler près de 500 personnes suite à une erreur identifiée par le centre de vaccination. Le 22 mai dernier, alors que la journée se termine, les responsables du centre se rendent compte d'un écart entre le nombre de personnes vaccinées le jour même, et le nombre de doses théoriques administrées, vu le nombre de flacons utilisés. Très vite ils comprennent qu'un flacon a été dilué deux fois, par mégarde. L'erreur est bénigne et sans danger pour celles et ceux ayant été vaccinés ce jour-là. Prévenue, la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) a très vite organisé le rappel des 467 personnes vaccinées ce jour-là.

Les explications de Manon Mordelet, directrice départementale adjointe de l'ARS dans les Hautes-Pyrénées Copier

Deux tests sérologiques à passer

Ces personnes vont avoir droit à deux tests sérologiques à une dizaine de jours d'intervalle. Les premiers tests ont été effectués ce jeudi et vont se poursuivre jusqu'à samedi. Ensuite toutes ces personnes auront donc droit à un nouveau test sérologique entre le 3 et le 5 juin. La mesure de l'évolution des anticorps dans cet intervalle de temps permettra de savoir s'ils ont reçu un vaccin bien dosé, ou non. Auquel cas celles et ceux n'ayant pas reçu une dose suffisante pourront à nouveau être vaccinés à partir du 7 juin prochain.