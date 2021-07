Vaccination en Isère : les créneaux ne sont pas tous pris

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron et le regain en faveur de la vaccination vous avez peut-être du mal à réserver un créneau en ce moment et avant la fin juillet. L'Agence régionale de santé (ARS) rappelle qu'il y a aussi des professionnels de santé libéraux qui vaccinent et exhorte à aller voir plus loin que le centre à proximité.

Passer par sante.fr pour avoir le panel complet des "vaccineurs"

80 000 créneaux de vaccinations sont ouverts chaque semaine en Isère. C'est beaucoup mais malgré tout plusieurs centres de vaccination ne proposent plus rien en matière de première injection avant parfois la mi-août. "Il ne faut pas se cantonner au centre le plus proche, explique Aymeric Bogey, directeur de l'ARS en Isère, pour aller voir peut-être celui qui est un peu plus loin". Il y a actuellement 17 centres en fonctionnement dans le département et typiquement le vaccinodrome de l'aéroport Grenoble-Isère à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs propose des créneaux plus proches dans le temps que les centres de vaccination de La-Tour-du-Pin ou Bourgoin-Jallieu. "Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi des professionnels de santé, infirmières, pharmaciens, médecins, qui vaccinent en ville, dit Aymeric Bogey, et leurs créneaux ne sont pas toujours immédiatement visibles sur Doctolib et Keldoc. Le site internet sante.fr permet de les trouver plus facilement".

Le vaccin Pfizer-BioNTech délivré "en ville" en Nord-Isère

Des professionnels qui, pour ceux qui craignent ou ne sont pas éligibles à l'Astrazeneca et au Janssen, délivrent désormais aussi du vaccin à Arn messager Moderna. Ils peuvent même proposer du Pfizer en Nord-Isère, là où la tension est la plus grande sur les centres et où le virus circule le plus. Une expérience est en effet cours qui permet aux professionnels de santé libéraux de s'approvisionner en flacons de ce sérum auprès de 6 centres de vaccination, afin de délivrer ensuite les piqures auprès de leurs patients. Le vaccin Pfizer peut désormais, et après études, se conserver un mois au réfrigérateur.

Le repli des centres de vaccination va commencer en août

Pour réserver un créneau le plus vite sera le mieux. Début août et encore plus fin août, les capacités auront changées. D'une part parce que les personnes employées dans les centres de vaccination doivent bien, elles aussi, prendre des congés. D'autre part parce qu'à partir de mi-août beaucoup de centres vont commencer à réduire la voilure pour redevenir petit à petit, et pleinement en septembre, ce qu'ils sont à l'origine : ici un gymnase, ici une salle des fêtes, là une salle de spectacle... Ou là encore un palais des expositions puisque c'est entre autre le cas du grand vaccinodrome d'Alpexpo à Grenoble.