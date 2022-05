À Rouen, le centre Henri Becquerel, pôle de référence régional en matière de lutte contre le cancer, se lance dans un projet d'extension sur cinq ans pour traiter mieux et plus de patients. Son directeur général, Pierre Vera, était l'invité de France bleu Normandie, ce vendredi 20 mai.

Centre Henri Becquerel de Rouen : un projet sur cinq ans pour traiter mieux et plus de malades du cancer

Le projet de réorganisation et d'extension du centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, à Rouen, s'étalera de 2022 à 2026 et coûtera 115 millions d'euros. Son directeur général, Pierre Vera, l'a présenté ce vendredi 20 mai sur France bleu Normandie.

Projet en trois phases

Restructuration de la partie recherche et formation avec l'extension d'un bâtiment, pour 15 millions d'euros (2021-2023) Construction d'un nouveau bâtiment de plus de 10 000 m², pour 80 millions d'euros (2023-2025) Restructuration du bâtiment natif pour 20 millions d'euros (2025-2026)

"Les financements, c'est un vrai problème, assure-t-il. Mais pour l'instant, le centre arrive à maintenir un équilibre de ses finances." L'établissement a reçu de nombreuses aides des pouvoirs publics, de l'UE à la ville de Rouen, mais la "grande majorité" du projet est auto-financé.

Entretien avec Pierre Vera, directeur général du centre Henri Becquerel Copier

"Aujourd'hui, on guérit environ 40% des malades du cancer, assure le médecin, dans 10 ans on en guérira deux tiers. La mortalité diminue parce que la recherche a beaucoup progressé mais comme l'espérance de vie a augmenté, le nombre de cancer augmente." C'est l'une des raisons de ce projet : pouvoir traiter plus de malades du cancer dans les prochaines décennies.