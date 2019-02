Centre hospitalier d'Arcachon : il va falloir pousser les murs

Arcachon, France

La situation est préoccupante notamment aux urgences qui ont accueilli l'an passé 33.000 patients alors qu'elles étaient prévues à l'origine pour 20.000 passages. C'est la même chose dans presque tous les services. La qualité des soins n'est pas remise en question mais ce centre hospitalier d'Arcachon est clairement trop petit.

C'est la direction de l'hôpital qui l'avoue, chiffres à l'appui. L'an passé l'accueil aux urgences a augmenté de 6 %. 10 % de hausse également pour les séjours et 10 % aussi de patients en plus sur les tables d'opération. Les 750 salariés de ce centre hospitalier sont soumis à rude épreuve. En cause : la poussée démographique sur le Bassin d'Arcachon et dans le Nord des Landes. Problème, cette poussée est loin d'être terminée. D'ici 10 ans une ville comme Biscarrosse va voir sa population doubler.

Nous avons déjà renforcé nos équipes, c'est le cas en cardiologie. Nous allons poursuivre le recrutement. Nous devons aussi agrandir les urgences et les capacités d'hébergement - Julien Rossignol, directeur du centre hospitalier d'Arcachon

Cette surfréquentation ne semble pas avoir d'effet sur la qualité des soins. Le centre hospitalier d'Arcachon figure parmi les mieux classés du pays. il vient d'obtenir la certification A. Seulement 20 % des établissements français bénéficient de ce label de qualité.