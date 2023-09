Centre hospitalier du Mans : la métropole va investir près de 10 millions d'euros

Sue la période 2023-2025, la métropole du Mans va investir 9,5 millions d'euros pour le centre hospitalier. Cette enveloppe fait partie d'un investissement global de 25 millions d'euros qui s'échelonne sur six ans, jusqu'en 2026. Pour cette phase, il est question d'aider au financement d'un internat, à la construction d'un nouveau bâtiment de pédiatrie, à l'achat d'un robot chirurgical ou encore de refaire l'isolation thermique du centre hospitalier.

Retenir les chirurgiens

L'un des enjeux de cet investissement est notamment de répondre à la grogne des chirurgiens. En mars dernier, une cinquantaine d'entre eux avaient présenté leur « démission administrative » pour dénoncer des conditions de travail très difficiles. La métropole a décidé de subventionner à hauteur de 600 000 euros l'achat d'un robot chirurgical.

D'après le maire du Mans, Stéphane Le Foll, l'acquisition de ce robot va permettre de répondre à leurs attentes, "les chirurgiens veulent poursuivre leur carrière au Mans mais pour cela il leur faut des outils qu'on trouve ailleurs. L'écart entre ce qu'ils peuvent faire au Mans et ce qu'ils pourraient faire ailleurs, si on le laisse s'écarter, on risque de perdre ces médecins."

Un nouvel internat

Pour développer l'attractivité du territoire, la métropole mise beaucoup sur des projets d'internat. Une maison des internes, située à l'extérieur de l'hôpital, devrait ouvrir en novembre prochain. Ce jeudi, le maire, Stéphane Le Foll a annoncé la construction d'un autre internat, cette fois à l'intérieur du centre hospitalier. La structure pourra accueillir environ 150 internes. Une subvention de deux millions d'euros lui est attribué. Ces deux internats pourront accueillir à eux deux plus de 260 étudiants.

Sur la liste des projets subventionnés figurent notamment la crèche du CHM avec une enveloppe d'un million d'euros, un million d'euros notamment pour la rénovation et l'extension du SAMU-SMUR ou encore deux millions d'euros pour la construction du nouveau bâtiment de pédiatrie.