Centre hospitalier public du Cotentin : quatre chiffres à retenir pour 2023

"Cette année doit être celle de l'apaisement, de la construction et de l'affirmation". C'est par ces mots que la directrice du centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) Séverine Karrer a adressé ses vœux ce mercredi au personnel de l'établissement. Une année 2023 qui va être marquée par plusieurs grands projets.

ⓘ Publicité

700

"Avec une seule machine, nous ne pouvions pas prendre en charge tous les patients du Cotentin : on estime 6 à 700 patients qui ont besoin de séances de radiothérapie chaque année, et on arrivait à peine à 400 à l'année. Là, on va pouvoir. On a une offre qui sera complète sur le territoire", souligne Séverine Karrer. Le deuxième appareil de radiothérapie est arrivé en décembre au sein de l'établissement. "Les équipes sont en train de le monter, puis vont le paramétrer et le régler", explique la directrice du CHPC Séverine Karrer. Un équipement de proximité qui permet aux malades de ne pas avoir à aller jusqu'à Caen (sauf les cas les plus graves qui nécessite un traitement au CHU). Il vient aussi compléter l'équipement de diagnostic des cancers Tep scan de la polyclinique du Cotentin, prévu pour la fin 2023. Le premier patient du deuxième appareil de radiothérapie de Pasteur doit être accueilli en avril 2023. Un an plus tard, l'établissement va acquérir une nouvelle technique plus pointue, qui n'existe pas sur le territoire, à savoir la stéréotaxie (irradiation de haute précision).

17

Radiothérapie, coronarographie... des équipements attractifs qui permettent aussi d'accueillir de nouveaux praticiens. On enregistre des arrivées "quasiment chaque semaine", note la directrice. Anesthésie, gynécologie... Pour les urgences par exemple, l'établissement va passer de six équivalents temps plein (ETP) en juin 2022 à 17 en avril 2023. "Il n'y a pas toujours cette dynamique ailleurs. On bouge parce que le territoire bouge. On a l'impression de passer un cap : l'établissement change de nature. ça engage. On a un leadership, il faudra l'assumer. On n'est pas que le foyer de problèmes, on est aussi celui de solutions. La communauté n'a pas encore conscience du potentiel de l'établissement, car il y a encore les traces de l'historique. mais tout cela sera possible que si on redresse la trajectoire financière, car nous n'avons pas atteint l'autonomie financière", confie la directrice du CHPC.

6

C'est en millions le surcoût de la facture énergétique pour le CHPC (sites de Pasteur, Valognes et Ehpad Le gros Hêtre notamment) dans le budget prévisionnel de 2023, malgré les groupements d'achats hospitaliers au niveau national. "C'est énorme", concède la directrice. Mais une perspective vient redonner un peu le sourire : le raccordement de l'établissement au réseau de chaleur de Cherbourg-en-Cotentin dans les deux ans. "Un projet déterminant. Je sais que c'est aussi un peu à cause de nous qu'il y a des travaux à Cherbourg, en plus du BNG. Mais ça va profiter à tous les voisins de l'hôpital", confie Séverine Karrer. Un raccordement qui va permettre un peu de s'affranchir de la dépendance au gaz en particulier. Le CHPC va continuer à travailler sur l'amélioration des performances énergétiques.

80

Le CHPC continue de vouloir attirer des internes. En 2022, l'établissement a enregistré un record de 75 internes accueillis et la direction se fixe désormais l'objectif d'arriver à 80 rapidement. "ça montre un retour de la vitalité", explique Séverine Karrer. C'est aussi dans cette perspective qu'un internat de santé doit voir le jour. Situé sur l'îlot Matignon, dans le quartier des Bassin, le bâtiment permettra de loger 96 personnes. Les travaux doivent débuter à la mi-2023. C'est aussi en 2023 que doit être posée la première pierre de la future école d'infirmières (Ifsi) de Cherbourg-en-Cotentin dans la zone des Fourches.