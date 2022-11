Déserts médicaux en Dordogne : les consultations du nouveau centre de radiologie de Nontron débutent ce lundi

Elles commencent ce lundi 21 et sont très attendues : les consultations au nouveau centre de radiologie, dans l'enceinte du centre hospitalier de Nontron, en plein Périgord vert. Le cabinet a fermé il y a dix ans, en 2012. Il rouvre maintenant grâce à la collaboration des hôpitaux de Nontron et Périgueux et du centre de radiologie Georges Pompidou, à Périgueux, où les médecins interprèteront les clichés pris à Nontron. Ce nouveau matériel médical en zone rurale va changer la vie des habitants.

Avant aujourd'hui, le centre de radiologie le plus près était à Thiviers, à 40 km de Nontron. Danièle, habitante de Mareuil et employée de mairie à Nontron, se rendait à Périgueux ou à Angoulême. "Je me déplace, je pose des jours de congés pour pouvoir aller passer ces radios, raconte-t-elle. Là, du fait de la proximité, je peux trouver un créneau sur ma journée de travail pour aller à l'hôpital, parce que c'est à côté."

100 km de distance

"Là, ça va changer", appuie Alexandra, mère de famille. "Devoir me déplacer à Soyaux [près d'Angoulême, N.D.L.R], à Périgueux, faire 50 km aller-retour, déposer [les enfants] chez la nounou", se remémore-t-elle. Alexandra perdait parfois une journée complète de travail pour passer une radio.

Nadine Herman-Bancaud, la maire de Nontron, voit de son côté, dans l'ouverture de ce nouveau centre de radiologie, une évidence environnementale : "Aujourd'hui, on ne peut pas à la fois se préoccuper d'économies d'énergie, de développement durable, de protection de la planète et maintenir les territoires ruraux à l'écart de tout, en imposant à la population des déplacements en voiture."

Rendre attractif les territoires ruraux

Lors de l'inauguration du cabinet jeudi 17 novembre, le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Nontron, Pascal Bourdeau, s'est félicité d'une avancée dans la lutte contre les déserts médicaux. Il estime qu'un tel matériel médical en zone rurale permet aussi de développer l'attractivité du territoire, notamment auprès des professionnels.

Benoit Ellboode, directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, s'est réjoui de l'ouverture du centre de radiologie à Nontron. © Radio France - Lisa Guinic

Représenté par son directeur Benoit Ellboode à l'inauguration, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a participé à la réalisation du projet en versant 300 000 euros. Le cabinet de radiologie de Nontron permet de diagnostiquer toute maladie liée aux os ou aux poumons. De la simple fracture après une chute au football jusqu'à l'infection pulmonaire, en passant par les maladies digestives ou articulaires comme l'arthrite.

Pas de produit contraste

Le centre permet aussi de faire de la prévention, sur le tabagisme, les maladies liées à l'amiante, le psoriasis articulaire ou encore l'Osgood-Schlatter, qui touche les enfants pratiquant beaucoup de sport. Les radios nécessitant l'injection d'un produit de contraste ne pourront pas, en revanche, être réalisées à Nontron.

Une trentaine de créneaux sont déjà réservés pour cette première semaine d'ouverture du centre. © Radio France - Lisa Guinic

Une fois les clichés pris par la manipulatrice radio, ils sont envoyés sur un stockeur d'images, appelé PAX, et réceptionnés au cabinet de radiologie Georges Pompidou à Périgueux. Il s'agit donc de télé-radiologie. Un médecin de Périgueux interprète donc les clichés et le patient reçoit ce compte-rendu, avec ses images, sous 72 heures maximum, en se connectant au site Internet dédié.

Réservations prises d'assaut

Le centre de radiologie de Nontron est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 16 h 30. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 05 53 60 61 70 ou en ligne sur le site Internet de l'hôpital de Nontron ou via Doctolib . Preuve du nécessaire besoin d'accès aux soins : une trentaine de créneaux ont déjà été réservés cette semaine.