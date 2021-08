Près de Rennes : un centre de vaccination ferme, les soignants se disent au revoir

Dans les cartons prêts à être envoyés à l'hôpital de Rennes, de l'alcool modifié, des compresses et des seringues. Le centre de vaccination quitte le parc des expo de Bruz, au sud de Rennes, vendredi 27 août. Les lieux reprennent leur fonction, le parc des expo accueille le SPACE, le salon agricole, du 14 au 16 septembre.

Ouvert depuis mi-mars, les soignants ont tissé des liens entre eux. Lucas, étudiant à Rennes est un peu triste que l'aventure s'arrête. "C'était un travail très sympathique. On voyait 300 personnes par jour, ça fait du bien parce que l'année dernière j'ai vu peu de personnes, j'avais tous mes cours à distance".

On est devenu ami, on a prévu de se revoir en terrasse d'un bar - Clément, volontaire au centre de vaccination de Bruz

Véronique, pétillante infirmière, voit le côté positif de cette fermeture. "Je sais qu'il va y avoir une suite. On va garder contact et se retrouver dans les centres de vaccination de Guichen et du centre commercial Alma (ces centres ouvrent suite à la fermeture de celui de Bruz - NDLR)".

Deux centres de vaccination ouvrent, à Guichen et au centre commercial Alma. © Radio France - Lucie Amadieu

Clément l'assure, il va garder contact avec d'autres volontaires du centre de vaccination. "On a prévu de se voir en terrasse sur Rennes. On est devenu ami, par exemple un collègue est devenu papa d'une petite fille récemment, on lui a offert des petits cadeaux".

Toute cette solidarité et ces liens, la responsable du centre de vaccination, Isabelle Rouyer, s'en réjouit. "C'est une vraie satisfaction d'avoir mis en place un système qui fonctionne. Tous les corps de métier ont trouvé leur place, il y avait une vraie belle ambiance au centre de vaccination. On a réussi à créer une équipe, c'était riche d'enseignements humains cette campagne de vaccination".