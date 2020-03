Coronavirus : 71 cas recensés à 20h ce dimanche en Centre-Val de Loire

Ce dimanche à 20h00, on est passé à 71 cas de contamination en région Centre-Val de Loire. Le nombre de cas le plus important se trouve en Eure et Loir(23) et dans le Loiret (22). En Indre-et-Loire, le chiffre n'a pas bougé, il est toujours de 18 cas de contaminations au coronavirus.

Samedi soir, cinq nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés en Indre-et-Loire ce qui portait déjà le chiffre à 18 contaminations au total dans le département. Ce dimanche, la Touraine n'est plus le département le plus touché.