Centre-Val-de-Loire : des tests salivaires dans une dizaine d'établissements scolaires à partir de lundi

Le lancement de la campagne de dépistage via des tests salivaires débute dans onze établissements scolaires de la région Centre-Val de Loire, à partir du lundi 8 mars, jour de reprise après les vacances scolaires, a appris France Bleu Orléans auprès de la rectrice de l'académie Orléans-Tours, Katia Beguin. Ces écoles, collèges et lycées ont été choisis comme un panel représentatif : ruraux, urbains, publics ou privés, enseignement général ou professionnels.

Sur les onze établissements scolaires, le Loiret en compte trois, tout comme l'Eure-et-Loir, l'un des 23 départements en vigilance renforcée, où la situation épidémique est inquiétante. L'Indre et L'indre-et-Loire en comptent deux et le Cher un seul. On vous les liste.

Dans le Loiret

- L’école le clos d’or à Saint-Denis-de-l’Hotel

- Le Collège Jean Pelletier à Orléans

- L’école primaire Michel Moineau à Chalette-sur-Loing

Indre-et-Loire

- L’école privée Sainte-Ursule de Tours

- Le lycée Descartes de Tours

Indre

- L’école élémentaire Jules Ferry à Chateauroux

- Le lycée professionnel Chateauneuf à Argenton-sur-Creuse

Cher

- L’école primaire Pierre Bodin-Jean Zay de Vierzon (REP)

Eure et Loir

- L’école élémentaire Jean Macé, à Nogent-le-Rotrou

- L’école Paul Langevin à Nogent-le-Rotrou

- Le collège Louis-Arsène Meunier, à Nogent-le-Rotrou