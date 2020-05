Centre-Val de Loire : "Les médecins libéraux prêts à accueillir les patients en toute sécurité"

C'est un rappel de plus mais il est toujours utile en cette période d'épidémie de Covid-19. Par crainte d'être contaminé en se rendant dans un cabinet ou par peur de déranger les professionnels de santé, beaucoup de patients refusent encore de consulter. Pourtant, tout est fait pour accueillir en parfaite sécurité les patients. "Les médecins et professionnels de santé libéraux du Centre-Val de Loire se tiennent, plus que jamais, prêts à accueillir, en toute sécurité, les patients, grâce à l’extraordinaire mobilisation et élan de solidarité venus du terrain", indique dans un communiqué l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux.

Aucun patient ne doit hésiter à contacter son médecin qui pourra l’accueillir dans un cabinet mis en sécurité

Les médecins libéraux peuvent aussi faire des consultations par téléphone ou en visio.

Par ailleurs, les médecins ont eux aussi des équipements de protection. "Un très grand merci à tous les donateurs privés (entreprises, associations et particuliers), qui ont immédiatement répondu présents aux appels aux dons que leur ont lancés les professionnels des soins ambulatoires", indiquent les médecins dans leur communiqué.