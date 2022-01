Centres de dépistage supplémentaires : dans l'Yonne, des pharmaciens trop débordés pour y participer

Face à l'augmentation massive de la demande de tests covid, le gouvernement a annoncé dimanche la mise en place de centres de dépistage à côté de certains centres de vaccination. Il a également proposé aux pharmaciens de créer leurs propres centres de dépistage.

Une volonté du gouvernement

"On va leur donner la possibilité de recruter eux-mêmes temporairement des professionnels de santé qui viendront travailler dans leur petit centre de dépistage pour qu'il y ait plus de dépistages faits dans les pharmacies", a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal a expliqué aussi : "on va garantir aux 6.000 pharmacies qui ne font pas de tests antigéniques et d'autotests qu'on indemnisera les stocks qu'elles auraient commandés et qu'elles ne vendraient pas".

Des pharmacies débordées

Mais cette proposition n'est pas bien accueillie par certains pharmaciens dans l'Yonne, déjà débordés et en sous-effectifs. "Je n'ai pas le temps de vous répondre, il y cinq clients qui m'attendent", répond une pharmacienne sénonaise à France Bleu Auxerre, "on est débordés en permanence alors ouvrir un centre de dépistage, c'est impossible."

Un manque de personnel

À la pharmacie de la Roche, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, Marie-Christine Fromentin estime que ceux qui ont du personnel peuvent peut-être y penser, mais "moi je cherche un pharmacien assistant depuis deux ans. J'assume seule, avec un pharmacien à mi-temps, la charge de travail. Je fais plus de dix heures par jour, je ne peux pas plus."

Cette pharmacienne raconte comme beaucoup d'autres être confrontée au manque de personnel à cause de l'épidémie et regrette que beaucoup de personnes veuillent se faire tester alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et puis, selon cette pharmacienne, le protocole sanitaire dans les écoles crée un engorgement inutile dans les pharmacies : "faire tester toute une classe pour un cas, l'Education Nationale pourrait le faire, elle a des infirmières normalement. Si on teste toutes les familles, les gens qui ont besoin d'un test pour leur hospitalisation ou leur traitement, on ne les sert plus ?"