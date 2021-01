Centres de vaccination anti-covid : « les zones rurales de la Somme ne sont pas assez couvertes »

C'est l'avis de José Sueur, conseiller départemental du canton de Moreuil-Rosières et médecin généraliste. Il souhaiterait créer un pôle de vaccination complémentaire à la maison médicale de Rosières-en-Santerre où il travaille.

La campagne de vaccination contre le coronavirus prend de l’ampleur. Elle s’ouvre aujourd’hui aux plus de 75 ans qui ne vivent pas en maison de retraite et aux personnes qui ont des pathologies à « haut risque ». Dans le département de la Somme, treize centres de vaccination ouvrent à partir de ce lundi. La liste est disponible ici et vous trouverez les renseignements nécessaires pour prendre rendez-vous ici.

Des zones rurales pas suffisamment couvertes

Mais pour José Sueur, conseiller départemental du canton de Moreuil-Rosières et médecin généraliste, le nombre de centres de vaccination est insuffisant. Un centre doit ouvrir ce mardi à Roye mais il souhaiterait créer un pôle de vaccination complémentaire à la maison médicale de Rosières-en-Santerre où il travaille. Il n'y a pourtant qu'une quinzaine de kilomètres entre les deux communes. Mais c'est déjà trop loin pour l'élu : "Ce n'est pas tant la distance, il s'agit plutôt d'un problème de mobilité. Nous avons des personnes âgées dans notre patientèle qui ne pourront pas bénéficier de cette vaccination car elles n'ont _pas de moyens de transport_. D'autres ne peuvent pas quitter leur domicile pour des raisons médicales. Il nous paraît donc logique que les médecins généralistes et les infirmières interviennent pour vacciner ce patients en cabinet ou même à domicile."

Le Dr José Sueur estime aussi que les professionnels de santé de terrain pourraient constituer un maillon important de la chaîne vaccinale : "certaines personnes sont réticentes à cette vaccination. Je pense donc que le rôle des médecins généralistes est primordial."

Vers une pénurie de vaccins ?

Le groupe Pfizer a annoncé qu’il n'allait pas pouvoir fournir les quantités de vaccin promises dans les prochaines semaines : les livraisons vont temporairement ralentir fin janvier-mi février. Une échéance redoutée par José Sueur : _"Je crois qu'_il y a un problème au niveau du nombre de vaccins disponibles aujourd'hui. Je n'ai pas encore entendu parler de pénurie dans la Somme, mais certains sites de vaccination ont commandé un certain nombre de vaccins et les vaccins ne sont pas au rendez-vous. Le fait d'avoir peu de centres de vaccination, qui proposent des rendez-vous à quinze jours ou trois semaines permet aux autorités de temporiser et essayer d'attendre que les vaccins arrivent."

L'interview complète de José Sueur est à réécouter ici :