Certaines maisons de retraite de Dijon face à une épidémie de gastro-entérite

Le seuil épidémique de gastro-entérite vient d'être passé en Bourgogne-Franche-Comté. Un virus qui touche les plus fragiles, comme les résidents des maisons de retraite de Dijon. Reportage à la Résidence Valmy.

15 sur 97. C'est le nombre de retraités touchés par le virus de la gastro-entérite dans cette maison de retraite du nord de Dijon la semaine dernière. Une épidémie d'après les normes : les EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) doivent prévenir l'Agence régionale de santé si 5 cas sont observés sur une période de quatre jours. Mais pour éviter la propagation du virus à tous les étages, le personnel respecte un certain nombre de mesures à la Résidence Valmy.

L'hygiène avant tout

En tout, une douzaine d'aide-soignant se succède dans les chambres des résidents pour prendre soin d'eux au quotidien. L'hygiène, le premier critère, est encore plus importante lors des épidémies. D'abord, dans chaque couloir se trouve un pot de gel hydroalcoolique. Il sert au personnel et aux résidents à se désinfecter les mains en permanence.

Puis dans les chambres des retraités malades, l'accent est mis sur la propreté irréprochable de la toilette et des gants à usage unique utilisés par les infirmières et les aide-soignants, notamment pour changer les draps souillés. Un suivi et des soins sont aussi assurés par le médecin traitant Dominique Manière, présent toute la semaine auprès des résidents.

Une convention inédite en Bourgogne

L'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté est la première à avoir mis en place un dispositif d'accompagnement médico-hygiénique. Il permet de lier la médecine de ville, l'hôpital et la résidence pour permettre au personnel d'avoir la formation nécessaire pour garantir les normes d'hygiène.

"L'hygiène, c'est une expertise", d'après Véronique Dubost, la directrice de la Résidence Valmy. "Nous, nous ne pouvons malheureusement pas être expert dans tous les domaines qui concernent nos résidents. Alors cette mise à jour et les conseils de l'infirmière hygiéniste est un atout pour nous", ajoute-t-elle.