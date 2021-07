"Certains cas Covid ne s'isolent pas !", le coup de gueule d'une infirmière toulousaine

Elle a décroché son téléphone pour appeler le standard de France Bleu Occitanie ce jeudi matin quand elle a entendu aux informations que les cas de Covid-19 augmentaient de manière exponentielle en Haute-Garonne. Sylvie est infirmière libérale dans la couronne toulousaine, et ce qu'elle entend de la bouche de jeunes patients qui viennent d'apprendre qu'ils sont positifs, la fait sortir de ses gonds. Elle veut témoigner.

Vous êtes infirmière libérale. Vous réalisez beaucoup de tests au Covid-19 ?

"Oui des PCR, et des antigéniques surtout. Pour ces derniers, j'ai le résultat dans le quart d'heure, c'est moi qui le communique aux patients. Et en ce moment, j'ai beaucoup de patients âgés de 20 à 35 ans qui découvrent qu'ils sont porteurs du virus. Et j'en entends beaucoup qui ne veulent pas se soumettre à l'isolement.

Ils vous le disent ?

Oui, et ils ont tous de bonnes excuses : un contrat de travail bientôt signé, pas assez d'effectifs dans l'entreprise, etc. J'ai vu des gens travaillant dans la restauration refuser de s'isoler alors qu'ils sont positifs, des personnes travaillant dans des rayons de supermarché. Cette semaine, j'ai eu un patient qui apprend qu'il est positif, il appelle devant moi ses collègues cas-contacts et j'entends de l'autre côté du combiné que le collègue en question ne veut pas s'isoler et lui demande de ne pas le déclarer cas-contact à la Sécurité Sociale.

Ils refusent de s'isoler en m'expliquant qu'ils ont prévu de voir des amis, qu'ils commencent bientôt un nouveau boulot ou qu'il manque de main d'oeuvre dans leur secteur

C'est souvent lié à une situation professionnelle ?

Pas toujours, le cas que je viens de vous citer ne voulait pas changer son programme, il avait prévu de recevoir des amis ce week-end. Il y a aussi une autre aberration, ce sont les Français qui partent en Espagne et qui sont positifs au moment du test PCR avant le retour en France. Et bien ces gens-là, j'en suis témoin, on les laisse rentrer comme si de rien n'était, et ils ne s'isolent pas forcément.

Certaines personnes pourtant cas-contacts ne sont pas déclarées comme tel à la Sécurité Sociale, elles demandent à leur ami positif de ne pas le faire.

Que leur dites-vous ?

J'essaie de leur faire comprendre qu'ils vont forcément contaminer d'autres gens, peut être plus fragiles, si ils ne s'isolent pas. Mais ça ne les fait pas réagir. Peut-être n'ont-ils jamais été confrontés à la maladie et ses formes graves. Ce sont des jeunes qui ont été enfermés longtemps c'est vrai, et qui ont envie de décompresser. Mais ceux qui travaillent dans des restaurants ou des magasins entraînent forcément un effet domino. Quand on est positif, on s'isole, c'est le minimum qu'on puisse faire. J'ai aussi l'impression que des jeunes "veulent" en quelque sorte avoir le Covid-19 pour obtenir le pass sanitaire pour pouvoir sortir ou retarder la vaccination. Parfois je les recroise dans la rue deux jours après leur test positif, ils ne sont pas gênés même si je m'arrête leur dire bonjour. Et ce sont des jeunes, mais aussi parfois des parents, des mères de famille, ça m'est arrivé."

En Haute-Garonne, le taux d’incidence est de 425 cas pour 100.000 habitants, il est de 600 pour Toulouse Métropole. Chez les 20-30 ans, on dénombre plus de 1.150 cas pour 100.000 habitants dans le département.