Coronavirus : 38 cas positifs liés au foyer de contamination d'Aubenas, dont quatre Drômois

La recherche des "cas contacts" par l'Agence régionale de Santé a notamment permis de faire un lien entre l'agent périscolaire testée positive à Valence et le foyer de contamination découvert dans le quartier des Oliviers à Aubenas.

La chaîne de contamination autour des cas de coronavirus découvert la semaine dernière à Aubenas se précise. L'Agence régionale de santé (ARS) enquête depuis la découverte de ce "cluster" qui s'est déclenché autour d'une famille qui vit dans le quartier des Oliviers. Et à ce stade, 38 cas positifs ont été identifiés. Parmi eux, 34 sont des Ardéchois mais il y a aussi quatre Drômois.

Ces quatre personnes sont originaires de Valence et de Bourg-lès-Valence. Et l'une d'elle est en fait l'agent périscolaire de l'école La Fontaine, à Valence, qui avait été testée positive. Ce qui est rassurant, précise l'Agence régionale de Santé, c'est que ces quatre personnes n'en ont à priori pas contaminé d'autres dans la Drôme. Une centaine de tests ont déjà été effectués dans leur entourage et tous sont revenus négatifs.

À chaque nouveau cas positif, une nouvelle enquête commence

En Ardèche, en revanche, on compte désormais 34 personnes contaminées, toutes en lien avec ce même "cluster". Et à chaque nouveau cas positif, c'est une nouvelle enquête qui commence pour retrouver tous les cas contacts, explique l'ARS, qui rappelle combien le respect de la quatorzaine est important pour briser une chaîne de contamination.

L'Agence régionale de Santé compte d'ailleurs une équipe d'une dizaine de personnes entièrement dédiée à suivre l'isolement de ces cas contacts. Cette équipe se charge de les appeler, tous les jours pendant leur période d'isolement, pour être sûre qu'ils n'aient pas développé de symptômes. Cela représente environ 300 personnes à contacter quotidiennement.