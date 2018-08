Laval, France

La Mayenne (et la France en général) manque de vaccins ! Pas moins de neuf vaccins seraient "indisponibles" ou "en tension" depuis le début du mois de juillet, notamment le BCG contre la tuberculose, mais aussi celui contre la diphtérie, le tétanos et la polio (DT-Polio) et celui la coqueluche qui sont pourtant dans le calendrier vaccinal de nos enfants, selon le site d'information sur la vaccination Infovac.

Le vaccin contre la rage indisponible

Le problème se pose particulièrement en été, alors que nous sommes nombreux à partir en voyage pour des pays exotiques... qui nécessitent parfois de se vacciner, contre l'hépatite A ou la fièvre typhoïde par exemple. Les deux vaccins rabiques, ceux prescrits contre la rage, sont également en rupture de stocks. Ils sont indisponibles en pharmacie.

Le vaccin contre la fièvre typhoïde est en rupture de stock actuellement chez les grossistes. Ce n'est pas un vaccin utile quand on reste en France, mais si vous partez en voyage à l'étranger il est souvent recommandé" - Stéphane Huchet, pharmacien à Laval

Le problème vient selon Stéphane Huchet des spécificités de la production de vaccins : "Ce sont des productions en lot de par exemple 100 000 vaccins, qui sont hyper-contrôlés. Il suffit qu'un contrôle soit négatif et l'ensemble du lot est détruit, ce qui peut provoquer des pénuries pour plusieurs mois sur un vaccin".

Les hôpitaux mieux approvisionnés

D'autres responsables d'officines pointent le fait que certains vaccins sont devenus obligatoires récemment dans certains pays européens, provoquant une augmentation brutale de la demande à laquelle les labos pharmaceutiques n'ont pas su faire face.

Pour être sûr que le vaccin soit disponible, les pharmaciens renvoient souvent leurs clients vers "les hôpitaux d'Angers, et du Mans, qui ont des services spécialisés", selon Stéphane Huchet. Les hôpitaux comme celui de Laval sont aussi bien moins sujets aux ruptures de stocks puisqu'ils sont approvisionnés en priorité par les laboratoires pharmaceutiques.